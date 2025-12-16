Срубленная ель может привести к уголовной ответственности

Незаконно срубленная к Новому году ель может привести к уголовной ответственности. Об этом жителям Карелии напомнили в республиканском минприроды.

За рубку деревьев предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для физических лиц – от 3 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб природе превысит пять тысяч рублей, нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Один из легальных способов порадовать себя и своих близких новогодним деревом – купить ель на ёлочных базарах или в питомниках.