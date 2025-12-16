Аэропорт «Петрозаводск» в этом году обслужил более 900 рейсов

В 2025 году аэропорт «Петрозаводск» обслужил более 900 рейсов – это более 80 тысяч пассажиров по восьми направлениям. Как рассказала Юлия Мизинкова, первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, самое популярное направление для перелетов из карельского аэропорта – это Москва. На этих рейсах работает две авиакомпании. Второе место по популярности занимает Калининград. За этот год туда слетали 10 тысяч пассажиров. Одним из новых маршрутов стала Махачкала. За короткое время работы этого рейса им воспользовались 1,5 тысячи пассажиров, поэтому этот рейс будет сохранен и далее.

В проекте «От первого лица» поговорили также и о новой электричке. Городская электричка связывает не только районы Петрозаводска, но и возит пассажиров в Прионежский и Кондопожский районы. Летом ежедневно этим жд транспортом пользовались 800 человек, зимой порядка 600. В планах министерства обустроить новые станции для посадки и высадки пассажиров. Одна из них - «Онежский технопарк», где работает новое предприятие, и сотрудникам удобно добираться и пользоваться этой остановкой.

Что касается развития общественного транспорта в Петрозаводске, то, по словам директора муниципального предприятия Дмитрия Романова, – мы идем верным путем, у которого есть перспектива.

За два года - с 2022 по 2024 - для МУП «Городской транспорт» закупили 48 новых троллейбусов. На это потратили более 1 млрд рублей. Останавливаться пока нельзя. Если в начале 2000-х в Петрозаводске курсировало 110 троллейбусов, то сейчас чуть более 40. И это сказывается на интервале движения и расписании.

Муниципальное предприятие теперь занимается и автобусными перевозками. В 2024 году был приобретен 21 автобус. Они работают на маршрутах № 30 и 31. За счет республиканских средств купили еще 18 автобусов – это маршруты №16 и 18. И к 20 декабря в Петрозаводск приедут еще 10 новых больших автобусов – вместимостью 71 пассажир. Дмитрий Романов выезжал лично принимать транспорт на завод в Ульяновск.

Чтобы заместить всех частных перевозчиков в городе необходимо 250 автобусов. У нас пока 48. И самая главная новость для тех, кто пользуется общественным транспортом: повышения стоимости проезда не планируется.