Карелия активизирует сотрудничество с Азербайджаном

16 декабря в Правительстве Карелии Глава региона Артур Парфенчиков встретился с Послом Республики Азербайджан Рахманом Мустафаевым. На встрече обсудили возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Карелия заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджанской Республикой»,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал о ведущих предприятиях республики. Особый интерес азербайджанской делегации вызвала возможность сотрудничества с промышленными предприятиями Карелии, в первую очередь, с Инженерным центром «ЭФЭР», производящим пожарных роботов.

Артур Пафренчиков также представил потенциал лесопромышленного комплекса республики, уникальные разработки для энергетического оборудования и судостроения компаний НПП «Прорыв» и НПО «Технодар», продукцию предприятий машиностроения, автоматизированные системы управления предприятиями, созданные в научном парке Петрозаводского государственного университета, и другие достижения промышленности и технологий.

По итогам встречи Артур Парфенчиков поручил экономическому блоку разработать «дорожные карты» по развитию сотрудничества Карелии и Азербайджана по различным направлениям. Такой подход ранее продемонстрировал свою эффективность: как отметил Глава региона, после соответствующей работы с коллегами из Узбекистана взаимный товарооборот между республиками значительно увеличился менее чем за год.

Особое внимание на встрече также уделили сотрудничеству в сфере культуры, медицины, туризма, науки. По итогам визита делегации уже идут переговоры о выступлении этно-джазового ансамбля на планируемом джазовом фестивале в Петрозаводске. Глава Карелии также пригласил азербайджанских артистов к участию в театральных гастролях, а ученых к празднованию в 2026 году 100-летия с момента открытия Беломорских петроглифов: в Азербайджане также есть объекты, на которых сохранилась наскальная живопись – это важный обмен опытом между научными сообществами двух стран.

