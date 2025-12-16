В Карелии в 2025 году открыто 21 новое отделение Движения Первых

В Карелии открыто уже более 248 первичных отделений. В 2025 году участниками различных мероприятий Движения Первых стали более 19 тысяч юных жителей республики.

Глава Карелии подчеркнул, что Движение Первых играет ключевую роль в развитии подрастающего поколения, помогая формировать у молодежи активную гражданскую позицию и социальную ответственность.

Дети и подростки из Движения Первых должны быть вовлечены в жизнь своей школы, поселка, города, прежде всего, для помощи своим землякам. Это продолжение наших традиций, заложенных прошлыми поколениями: все мы были пионерами, помогали людям. Сегодня, в первую очередь, в поддержке нуждаются семьи участников СВО. Чаще всего людям нужна помощь в бытовых вопросах, что под силу ребятам. Также нужно продолжить участие в сборе помощи для бойцов — сплести своими руками сети или сделать свечи. Это будет самым дорогой вестью с Родины. На самом деле сфер для молодежи, которая должна везде быть первой, очень много. Главное — проявлять активность и инициативу, взаимодействовать с общественными организациями»,

— сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, Движение Первых создано три года назад и объединяет детей, подростков, молодежь. Только в этом году в Карелии проведены сотни мероприятий патриотической, спортивной, экологической направленности. Это участие в проекте «Хранители истории», игре «Зарница», спортивных мероприятиях, в программе «Мы — Граждане России» и других. В Карелии развивается направление «Экология и охрана окружающей среды»: ведут свою работу школьные юннатские клубы. При поддержке Минздрава проводятся мастер-классы по обучению основам оказания первой помощи школьникам и студентам.

Добавим, что в начале следующего года в Петрозаводске откроется Дом молодежи на проспекте Александра Невского. У городского отделения Движения Первых, объединяющего более 3 тысяч человек, появится свое современное большое помещение.