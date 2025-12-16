17 декабря в Карелии будет уныло и мокро

В среду, 17 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днём +2, +4°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части небольшие, днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днём +1,+6°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -2, днем 0. В Кеми температура ночью составит -1, днем 0. В Кондопоге ночью ожидается +1, днем +3. В Медвежьегорске и Суоярви ночью +1, днем +2. В Олонце на термометрах будет ночью 0, днем +3. В Пудоже и Сегеже ожидается ночью 0, днем +2. В Сортавале температура ночью составит +2, днем +3.