Зарплата в Карелии все больше отстает от средней по России

Текст, фото: Антонина Кябелева

В ситуации стабильно высокой инфляции вопросы оплаты труда выходят для многих граждан на первый план. В связи с этим интересно посмотреть на цифры, опубликованные в аналитической записке Карелиястат об уровне зарплат в Карелии. Правда, данные в ней приводятся с 2020 по 2024 год. Но важно уловить тенденции и посмотреть, как выглядит наша республика на фоне соседних регионов.

В 2020 году средняя начисленная номинальная зарплата на одного работника в Карелии составила 46,5 тысячи рублей, в 2024 году – 74,2 тысячи рублей. Но важнее показатели реальной заработной платы, которая рассчитывается исходя из покупательской способности, то есть доходов с учетом изменения цен на товары и услуги. Если говорить о реальной заработной плате, то первый «провал» произошел в 2021 году, когда она снизилась по сравнению с предшествующим годом на 0,9%. В 2022 году негативные тенденции продолжились: реальная зарплата сократилась еще на 0,7%. После двухлетнего сокращения реальной зарплаты появились обнадеживающие тенденции: в 2023 году она увеличилась на 8,2%, а в 2024 году – на 6,3%. Кстати, если сравнивать ситуацию с общероссийской картиной, то в Карелии она заметно хуже. С 2020 по 2024 год реальная заработная плата в целом по России не демонстрировала отрицательных показателей, то есть каждый год росла, хоть этот рост в 2022 год был минимальным – на 0,3%. Для сравнения, в 2024 году реальная зарплата в среднем по России увеличилась на 9,7%.

«В 2024 году среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Карелия была меньше, чем в целом по Российской Федерации на 14,9 тысячи рублей, или на 16,7%»,

- отмечают специалисты Карелиястат.

В России номинальная начисленная зарплата в 2024 году достигла 89 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 19%.

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по уровню зарплаты Карелия занимала шестое место как в 2024, так и в 2023 году. В лидерах оказалась Мурманская область (средняя зарплата в 2024 году – 114,2 тысячи рублей), Санкт-Петербург (110,4 тысячи рублей), Республика Коми (88,8 тысячи рублей). В среднем по СЗФО среднемесячная зарплата в 2024 году достигла 94,8 тысячи рублей.

Выше других в 2024 году оплачивался труд в отрасли по добыче полезных ископаемых (123,9 тысячи рублей в месяц). Самую низкую зарплату получали работники торговли – 47,3 тысячи рублей. В 2024 году разрыв между самой высокой и самой низкой зарплатой составил 2,6 раза.

«В 2024 году наибольшая численность работников была занята в образовании – 21,6 тысячи человек, их доля в общей численности работников организаций республики составила 12,5%. Заработная плата работников этого вида деятельности составила 57377,5 рубля. Несмотря на большую численность работников, заработная плата данного вида деятельности ниже средней по республике на 22,7%»,

- отмечено в документе Карелиястат.

Среднемесячная зарплата работников здравоохранения и социальной сферы составила 64,8 тысячи рублей и оказалась ниже средней по республике на 12,6%. Посочувствовать можно и работникам торговли, чьи заработки в 2024 году были ниже среднереспубликанских на 36,2%.

Зато в области госуправления и обеспечения военной безопасности картина более радужная: здесь средняя зарплата составила 95,1 тысячи рублей и превысила среднереспубликанскую на 28,2%.

В этой сфере трудится 11,1% общей численности работников организаций республики, то есть каждый десятый из трудоустроенных либо управленец, либо обеспечивает нашу безопасность.

В 2024 году значительно увеличилась зарплата у работников сферы водоснабжения и сбора и утилизации отходов (на 26,5%), у сотрудников, занимающихся административной деятельностью (на 25,6%), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 22,1%).

Если сравнивать уровень оплаты труда по формам собственности, то самая печальная ситуация в муниципальных организациях, где занято 13,3% работников. В 2024 году зарплата здесь увеличилась на 14% и составила почти 55 тысяч рублей, что ниже среднереспубликанской на 25,9%. Самые высокие зарплаты зафиксированы в организациях иностранной и совместной российской и иностранной форм собственности – 96,4 тысячи рублей, что превышает среднереспубликанский уровень на 30%.

Традиционно зарплата в Петрозаводске была выше, чем в других районах республики. В 2024 году впервые номинальная начисленная зарплата в районах Карелии (без организаций малого предпринимательства) оказалась на 0,3% выше, чем в Петрозаводске.

В разрезе муниципалитетов самая высокая зарплата наблюдалась в Костомукше (112,9 тысячи рублей), в Кемском и Лоухском районах (99 и 98,7 тысячи рублей соответственно). Самый низкий уровень зарплат зафиксирован в Муезерском районе (58,8 тысячи рублей). В Петрозаводске уровень оплаты труда в 2024 году сложился на уровне 80,8 тысячи рублей.

В Карелиястат сделали вывод, что средняя зарплата в Карелии с 2020 по 2024 год оказалась ниже, чем в среднем по России: «Наименьшее отклонение наблюдалось в 2020 году – на 9,4%, наибольшее отклонение сложилось в 2024 году – 16,7%». Другими словами, уровень оплаты труда в Карелии все больше отстает от общероссийских показателей, что явно не свидетельствует о позитивных экономических изменениях в нашей республике.