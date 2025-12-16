16 декабря 2025, 17:56
Общество

В Петрозаводске водитель обокрал пассажира

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске вместо фиксированной стоимости оплаты с пассажира списалась сумма намного больше. Помочь женщине никто не может, ее игнорируют, поделилась своей историей местная жительница в паблике "Подслушано в ПТЗ".

Вместо 50 рублей с петрозаводчанки списали 500 рублей. После оплаты водитель убедил женщину, что все хорошо. Однако дома петрозаводчанка заметила обман и позвонила в ЕДДС. 

В ЕДДС подсказали номер, по которому можно обратиться. Однако женщину там игнорируют второй день. Теперь петрозаводчанка ищет помощи у администрации или других людей. 

