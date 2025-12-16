Житель Сортавалы вместо подготовки к экзамену решил дать взятку

В Сортавале молодой человек несколько раз завалил экзамен по ПДД и решил дать взятку полицейскому, последний отказался. Нарушителя нашли и привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба следкома Карелии.

Горе-ученику 23 года. Он подготовил взятку в размере 80 тысяч рублей и передал ее в машине начальника районного подразделения МВД. Действия зафиксировали. Молодой человек признал вину полностью.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Следователи продолжают собирать доказательственную базу.