В Карелии задержали стрелка из Санкт-Петербурга

В Петрозаводском городском суде продлили срок содержания под стражей для жителя Санкт-Петербурга, который застрелил местного мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

70-летний петербуржец совершил убийство в октябре этого года. Он выстрелил в 46-летнего местного жителя, причинив телесные повреждения. Вскоре из-за них мужчина скончался.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство. Обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 20 февраля 2026 года.