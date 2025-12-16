16 декабря 2025, 17:35
В Карелии задержали стрелка из Санкт-Петербурга
Жителя Санкт-Петербурга привлекли к ответственности за выстрел
Фото: freepik
В Петрозаводском городском суде продлили срок содержания под стражей для жителя Санкт-Петербурга, который застрелил местного мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
70-летний петербуржец совершил убийство в октябре этого года. Он выстрелил в 46-летнего местного жителя, причинив телесные повреждения. Вскоре из-за них мужчина скончался.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство. Обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 20 февраля 2026 года.