Жители района Карелии смогли проверить здоровье после работы

За несколько часов пациенты смогли пройти диспансеризацию и дополнительные исследования в Пряжинской районной больнице.

Участники акции смогли получить развернутый анализ крови (клинический и биохимический), консультации опытных специалистов. Комплексное обследование включало ЭКГ, измерение роста, веса, артериального и внутриглазного давления, а также УЗИ (исследование сосудов шеи и головы, сосудов нижних конечностей, эхокардиоскопия по показаниям), флюорографию.

«Мы провели «Вечер здоровья», который был специально организован для работающего населения. Понимая, что днем у многих просто нет времени на заботу о своем самочувствии, мы решили предложить им возможность пройти обследование вечером. Акция оказалась очень востребованной: за один вечер мы приняли 28 человек самого разного возраста. Отзывы о «Вечере здоровья» были очень положительными, и мы планируем сделать такие мероприятия регулярными», — рассказала главный врач Пряжинской центральной районной больницы Валентина Рябова.

Врачи отмечают, что подобные акции особенно важны, так как многие люди не подозревают о наличии у них таких заболеваний, как гипертония или сахарный диабет, до тех пор, пока не пройдут обследование.

Известный и уважаемый врач Валентина Ивановна Юзвюк уже на пенсии, но пришла, чтобы принять участие в «Вечере здоровья» как доктор



Медики напоминают о важности профилактических осмотров и диспансеризации, позволяющих выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. Это неотъемлемая часть формирования системы укрепления общественного здоровья, включающей разработку новых подходов в профилактике хронических неинфекционных заболеваний, внедрение индивидуальных программ здорового питания и популяризацию физической активности и спорта, что полностью соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Акция «Вечер здоровья» прошла во всех поликлиниках республики. Об этом сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.