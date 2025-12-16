Турбаза перегородила единственный проезд к домам в Западном Кончезере

Текст, фото: Антонина Кябелева

Земельные конфликты в Карелии давно стали будничным явлением. В сентябре 2024 года наше издание рассказывало о крайне неприятной ситуации, в которой оказались Яна Чернецкая и ее соседи, имеющие дома на улице Центральная в деревне Западное Кончезеро. Дорога, ведущая к их участкам, оказалась на территории турбазы.

Мы вынуждены вернуться к этому конфликту. Пенсионеры, которые около тридцати лет спокойно жили на берегу озера, могут лишиться единственного проезда к их дому.

Яна Чернецкая в 2007 году приобрела два земельных участка в деревне Западное Кончезеро. Дорога к ее участку, на котором она возвела дом, проходила по территории заброшенной базы МЧС. В 2022 году участок с кадастровым номером 10:03:0070801:133, на котором была расположена база МЧС, приобрела фирма ООО «Ваша Карелия». Согласно данным ИАС «Seldon.Basis», директором и владельцем этой компании является Искрина Ерофеева. Именно ООО «Ваша Карелия» арендовало гору Сампо, сделав вход на нее платным, что вызывало трения с гражданами, возмущенными подобным новаторством.

После того как строительство новой турбазы завершилось, у Яны Чернецкой и ее соседей возникла серьезная проблема. Дело в том, что и к дому Чернецкой, и к дому Сергея Бесчастнова, а также к еще нескольким жилым строениям дорога пролегает по территории турбазы. Фактически она упирается в турбазу, за которой расположены дома, имеющие официальную нумерацию по улице Центральная. При въезде на территорию турбазы появились мощные ворота. Чернецкая столкнулась с тем, что несколько раз не могла проехать к своему участку, так как дорогу перегораживал автомобиль.

Проблемы возникли и у ее соседа Сергея Бесчастнова:

«Пока строили турбазы, ходили ко мне на пирс искупаться, водички набрать, все было хорошо. Попросили вдоль моего участка возвести забор. Я, естественно, пошел навстречу. Все изменилось, когда завершилось строительство. Мне сказали, дескать, вот дорога, а на наш участок даже ногой не ступайте. Хорошо, нам их участок не нужен. На турбазу стали приезжать туристы, естественно, шум, пьяные компании. Мой дом практически примыкает к территории турбазы. Ночью туристы предоставлены сами себе, здесь нет даже администратора. Как-то ночью, когда особенно было шумно, я вынужден был позвонить мужу хозяйки базы. В общем, отношения наши не стали лучше».

Но главный вопрос – это проезд к дому. По словам Сергея Бесчастнова, когда ворота открыты, проехать можно. Но в любой момент их могут закрыть:

«Этим летом я как-то выехать не мог в город, так как проезд был закрыт. Пришлось полчаса ждать, пока приедут и откроют. Другой раз два часа ждал, чтобы проезд мне открыли».

Жильцы домов по улице Центральная официально обращались к главе администрации Кончезерского сельского поселения Алексею Нефедову с просьбой об установлении публичного сервитута, чтобы можно было проехать к своим участкам. «В настоящее время собственник вышеуказанного земельного участка предпринимает попытки по ограждению своей территории, в том числе дороги. То есть существует вероятность того, что нам будет запрещен проезд до своих земельных участков», - сказано в обращении.

В своем ответе Нефедов сообщил, что на балансе администрации находится только 600 метров дороги до границы участка, на которой расположилась турбаза. Проезды, которые ведут к домам, по оценке главы администрации, обустроены гражданами самостоятельно «без согласования с органами местного самоуправления». В общем, проезды граждане накатали сами, на балансе у администрации они не числятся и дорогами общего пользования не являются. Единственное, что предложил Алексей Нефедов, – это договариваться с собственником турбазы об установлении частного сервитута, что подразумевает возможность установления платы за проезд к домам.

Естественно, подобная ситуация граждан не устроила. Яна Чернецкая обратилась с иском в суд с просьбой установить частный бессрочный безвозмездный сервитут для проезда к домам, расположенным по улице Центральная в Западном Кончезере. Как было указано в иске, часть улицы Центральная попала в состав земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственной деятельности. Сергей Бесчастнов и еще трое его соседей приняли участие в судебном разбирательстве в качестве третьих лиц. По делу судом была назначена комплексная землеустроительная экспертиза.

В конце ноября 2025 года производство по делу возобновилось. Неожиданно Яна Чернецкая отказалась от своих исковых требований, и производство по делу было прекращено. Как выяснилось, Чернецкая, видимо, понимая, что спокойной жизни в загородном доме ей уже не светит, продала свой участок вместе с возведенными постройками. Третьи лица, участвовавшие в деле, на то заседание суда не попали, и их мнение о возможности прекратить производство по делу суд не выяснял.

Мне удалось переговорить с Чернецкой по телефону. По ее словам, экспертиза доказала, что проход к ее участку возможен только по территории, занятой турбазой. После этого ей поступило предложение о продаже участка, и она согласилась. По ее мнению, тот факт, что несколько собственников остались без проезда к своим домам, - это вина местной администрации, которая должна была перевести проезды в земли общего пользования. Нынешним летом, рассказала моя собеседница, у нее не раз возникали проблемы с проездом к дому, так как она должна была спрашивать разрешение у собственников турбазы, чтобы добраться к своему участку:

«Они чуть ли не полицией угрожали».

Женщина призналась, что борьба за право проехать к своему дому ее утомила. К тому же вокруг ее теперь уже бывшего дома были сначала взяты в аренду, а затем выкуплены земельные участки.

«Там все тупо вокруг нас вырубили. Даже если мы получим эту дорогу, то соседство с этой турбазой – это нереально. Там невозможно находиться»,

- сказала Яна Чернецкая.

Свой участок Чернецкая продала Алексею Лощилову, сыну бывшего депутата Законодательного собрания РК Сергея Лощилова. Алексей Лощилов, по данным ИАС «Seldon.Basis», является индивидуальным предпринимателем и учредителем пяти действующих компаний, занимающихся строительством зданий, деятельностью в области права, научными исследованиями и деятельностью музеев. Кстати, компания Лощилова ООО «КМЗ» приобрела расположенный в Кончезере объект культурного наследия – ансамбль «Чугуноплавильный завод», который планируется реставрировать.

Вместе с Сергеем Бесчастновым я вновь побывала в Западном Кончезере. Ворота перед турбазой были открыты. Дорога шла между главным зданием турбазы и забором со стороны озера. Рядом стояли еще одни ворота с калиткой, ведущей к соседу Бесчастнова. Турбазу от дома Сергея Николаевича разделял солидный забор, который заканчивался недалеко от проезда.

За участком Бесчастнова на дороге стояли еще одни ворота, загораживающие проезд к добротному дому. В общем, улица Центральная превратилась в полосу препятствий, преодолеть которую под силу только смелым и находчивым. Когда я делала фотографии, из здания турбазы вышел мужчина с вопросом, чем я тут занимаюсь. Я объяснила цель визита. «Опять статья будет?» - недовольно спросил он и скрылся в здании.

У Сергея Бесчастнова единственный реальный выход отстоять свое право на проезд к своему дому – это вновь идти в суд. Теперь уже в качестве истца.

Практически каждую неделю в редакцию нашего издания обращаются граждане, ввергнутые в земельные конфликты. Кому-то выделили участок, который принадлежит другому гражданину, кто-то с боем прорывается к своему дому, конфликтуя с соседом, получившим в собственность дорогу, другие возмущены заборами вокруг рек и озер, третьи негодуют, что застраивается береговая полоса. Я уже молчу про конфликты, связанные с незаконным появлением турбаз, с выделением земли под карьеры недалеко от жилья, с захватом мест отдыха граждан и появлением на песчаных пляжах строений под маркой лодочных гаражей. И это только вершина айсберга под названием управление земельными ресурсами.

Если мы не хотим превратить республику в территорию незатухающих земельных конфликтов, то необходимо срочно провести ревизию всего того, что так безграмотно и топорно навыделяли за последние десятилетия.