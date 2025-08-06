В жилом массиве «Сфера» перекрывают проезд к домам

Текст, фото: Антонина Кябелева

6 августа в жилом массиве «Сфера», расположенном в Прионежском районе, начались работы по возведению ворот на дороге, проходящей между домами. Работами непосредственно руководит Леонид Рокотянский, в собственности которого оказалась значительная часть территории бывшего дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Сфера», в том числе дороги между домами.

Артем Артемов с женой и двумя несовершеннолетними детьми живет в одном из домов, который в скором времени может оказаться в глухой изоляции. Дикость ситуации, в которой оказалась семья, мне пришлось прочувствовать на личном опыте.

На дороге, ведущей к дому Артемова, стояли два колеса, придавленные осколком бетонной плиты. Видимо, данная конструкция изображала знак – «проезд запрещен». К моему приезду дорога была уже перекопана. С боку от дороги лежали груды песка и каменных осколков. Невдалеке стоял экскаватор. Несколько мужчин колдовали над рвом, перерезавшим дорогу.

Леонид Рокотянский встретил меня, мягко говоря, не слишком любезно. Он сообщил, что решение перегородить дорогу приняли все собственники домов, которые скоро окажутся за дополнительным забором. Семью Артемовых, с которыми по этому поводу никто не разговаривал, он видимо из списка «всех собственников» автоматически выбросил.

«А для них будет бесплатный проезд?»

– поинтересовалась я.

«А с какой вы целью интересуетесь? Вы хотите сюда заезжать? Скажите, пожалуйста, что такое частная собственность, вам известно?»

- назидательно осведомился Рокотянский.

«Да, но здесь я вижу дорогу пока»,

- продолжила я.

«Нет, вы здесь ничего не видите в данном случае… Это не дорога. Это проезд к моему участку»,

- диалога явно не получалось.

Я поинтересовалась, как другие граждане будут проезжать к своим земельным участкам.

«Если граждане построят проезд к своему участку, будут проезжать к своему участку»,

- безапелляционно заявил Рокотянский.

Артема Артемова, который стоял неподалеку, Рокотянский называл «вот этот» и стал утверждать, что тот избил его жену.

«А, когда я пришел и сделал замечание, избил еще и меня… Не хотите об этом написать?»

- возмущался Леонид Рокотянский.

Затем он сказал, что я мешаю проводить работы, а когда я попыталась пройти по дороге, то услышала обвинения, что вступила на частную территорию, принадлежащую Рокотянскому.

Эта дорога тоже принадлежит Рокотянскому

На вопрос, как людям проходить к своим домам, у Леонида Рокотянского один ответ: дескать, пусть строят себе дорогу. Проблема только в том, что при всем желании иную дорогу, не нарушая законодательство, построить нельзя. С другой стороны домов расположена мелиоративная канава и чужой участок.

Нам все же удалось пройти к дому Артемовых. Пока нет ворот, это еще возможно. Что будет дальше, не известно.

Артем рассказал, что до недавних пор с соседями он не общался и спокойно жил в своем доме. Участок он приобрел в 2010 году в ДНТ «Сфера», председателем которого был Рокотянский:

«Мы видели землеустроительное дело, на основании которого выделялся участок. В землеустроительном деле были земли общего пользования, дороги, проезды, зоны рекреации. Все было очень хорошо».

В 2015 году Артемовы продали квартиру в Петрозаводске и стали строить дом.

Конфликт с четой Рокотянских произошел в ноябре 2024 года, когда Артемов увидел, что на дороге напротив его дома стали вкручивать сваи, которые значительно сужали проезд. Он уточнил у рабочих, есть ли разрешение на проведение работ в водоохранной зоне. Разрешения не было. На улицу, по словам Артема, вышла супруга Рокотянского. То, что происходило дальше, Артемову удалось записать на телефон. Он показал мне видеосюжеты с места происшествия. Откровенно говоря, зрелище отвратительное: женщина, вцепившись в бороду Артема, тащит его по направлению к его дому. На подмогу на костылях подходит Рокотянский, видимо, пытаясь помочь супруге. Даже стоящий неподалеку рабочий в какой-то момент не выдерживает и просит оставить мужчину в покое. По словам Артема, Рокотянский ударил его костылем по затылку: «У меня было сотрясение мозга». Сейчас расследованием ЧП занимается полиция.

О том, как Леонид Рокотянский получил в собственность дороги и прибрежную защитную зону вдоль реки Шуи, мы уже рассказывали. ДНТ «Сфера» было создано в 2007 году, когда Прионежская администрация выделила Пограничному управлению по РК ФСБ России земельный участок между деревнями Нижний и Верхний Бесовец. В 2014 году ДНТ «Сфера» решено было ликвидировать. На тот момент в собственности товарищества фактически находился земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:760 площадью 3,3 гектара, который был предназначен, в том числе, для рекреационных целей.

О том, что Леонид Рокотянский еще в 2014 году приобрел этот участок за 21,5 тысячи рублей, многие жители «Сферы» узнали только несколько лет назад. В 2020 году Рокотянский обратился в суд с иском к Росреестру, в котором попросил зарегистрировать переход права собственности от не существовавшего на тот момент товарищества к нему.

По версии Рокотянского, сам себе, будучи председателем товарищества, земельный участок он не мог продать. Поэтому он оформил доверенность на учредителя товарищества Николая Приходько, который и продал ему 3,3 гектара. А вот зарегистрировать право собственности за Рокотянским Приходько просто забыл. Николай Приходько направил в суд свои письменные пояснения. По его версии, регистрация договоров происходила в один день, «возникла суматоха», и договор, где он выступал продавцом, а Рокотянский покупателем 3,3 гектара земли, на регистрацию не попал.

Несмотря на то, что управление Росреестра обращало внимание суда на необходимость проверки договора купли-продажи земельного участка площадью 3,3 гектара на предмет его законности, суд посчитал, что все в порядке.

Земельный участок Рокотянского вместе с дорогами

Попытки оспорить этот договор купли-продажи в суде продолжаются до сих пор. С иском в суд обратился Константин Востриков, между домом которого и рекой в прибрежной защитной полосе началось строительство. Как удалось выяснить Вострикову, изначально землю продал именно Рокотянский, а затем участок был перепродан другому гражданину.

В суд были представлены выводы независимой экспертизы, согласно которым договор подписывал не Приходько. Востриков рассказал, что эксперт дважды приходил в Прионежский районный суд, чтобы дать показания, но выслушать его судья так и не посчитала нужным. Было отказано и в проведении независимой судебной экспертизы. В результате суд отказал Вострикову в удовлетворении иска. Сейчас он пытается оспорить это решение в Верховном суде Карелии.

Тем временем Леонид Рокотянский чувствует себя хозяином положения. А как иначе? Ведь в его руках дороги, без которых гражданам просто не проехать к своим домам. И если кто-то будет недоволен, то он в любой момент может перегородить проезд «вздорным» собственникам. Самое страшное, что гражданам противопоставить этому нечего. В Карелии закон не на их стороне. © «Петрозаводск говорит»