06 августа 2025, 19:28
Общество

В жилом массиве «Сфера» перекрывают проезд к домам

Земельные скандалы в Прионежском районе перерастают в потасовки
В Сфере перекопали проезд к домам
фото: Антонина Кябелева

Текст, фото: Антонина Кябелева

6 августа в жилом массиве «Сфера», расположенном в Прионежском районе, начались работы по возведению ворот на дороге, проходящей между домами. Работами непосредственно руководит Леонид Рокотянский, в собственности которого оказалась значительная часть территории бывшего дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Сфера», в том числе дороги между домами.

Артем Артемов с женой и двумя несовершеннолетними детьми живет в одном из домов, который в скором времени может оказаться в глухой изоляции. Дикость ситуации, в которой оказалась семья, мне пришлось прочувствовать на личном опыте.

На дороге, ведущей к дому Артемова, стояли два колеса, придавленные осколком бетонной плиты. Видимо, данная конструкция изображала знак – «проезд запрещен». К моему приезду дорога была уже перекопана. С боку от дороги лежали груды песка и каменных осколков. Невдалеке стоял экскаватор. Несколько мужчин колдовали над рвом, перерезавшим дорогу.

Дорогу к домам перекопали

 

Леонид Рокотянский встретил меня, мягко говоря, не слишком любезно. Он сообщил, что решение перегородить дорогу приняли все собственники домов, которые скоро окажутся за дополнительным забором. Семью Артемовых, с которыми по этому поводу никто не разговаривал, он видимо из списка «всех собственников» автоматически выбросил.

«А для них будет бесплатный проезд?»

– поинтересовалась я.

«А с какой вы целью интересуетесь? Вы хотите сюда заезжать? Скажите, пожалуйста, что такое частная собственность, вам известно?»

- назидательно осведомился Рокотянский.

«Да, но здесь я вижу дорогу пока»,

- продолжила я.

«Нет, вы здесь ничего не видите в данном случае… Это не дорога. Это проезд к моему участку»,

- диалога явно не получалось.

Дорога, которую перекопали

 

Я поинтересовалась, как другие граждане будут проезжать к своим земельным участкам.

«Если граждане построят проезд к своему участку, будут проезжать к своему участку»,

- безапелляционно заявил Рокотянский.

Леонид Рокотянский

 

Артема Артемова, который стоял неподалеку, Рокотянский называл «вот этот» и стал утверждать, что тот избил его жену.

«А, когда я пришел и сделал замечание, избил еще и меня… Не хотите об этом написать?»

- возмущался Леонид Рокотянский.

Затем он сказал, что я мешаю проводить работы, а когда я попыталась пройти по дороге, то услышала обвинения, что вступила на частную территорию, принадлежащую Рокотянскому.

Частная дорога
Эта дорога тоже принадлежит Рокотянскому

 

На вопрос, как людям проходить к своим домам, у Леонида Рокотянского один ответ: дескать, пусть строят себе дорогу. Проблема только в том, что при всем желании иную дорогу, не нарушая законодательство, построить нельзя. С другой стороны домов расположена мелиоративная канава и чужой участок.

Нам все же удалось пройти к дому Артемовых. Пока нет ворот, это еще возможно. Что будет дальше, не известно.

Артем рассказал, что до недавних пор с соседями он не общался и спокойно жил в своем доме. Участок он приобрел в 2010 году в ДНТ «Сфера», председателем которого был Рокотянский:

«Мы видели землеустроительное дело, на основании которого выделялся участок. В землеустроительном деле были земли общего пользования, дороги, проезды, зоны рекреации. Все было очень хорошо».

В 2015 году Артемовы продали квартиру в Петрозаводске и стали строить дом.  

Артем Артемов

 

Конфликт с четой Рокотянских произошел в ноябре 2024 года, когда Артемов увидел, что на дороге напротив его дома стали вкручивать сваи, которые значительно сужали проезд. Он уточнил у рабочих, есть ли разрешение на проведение работ в водоохранной зоне. Разрешения не было. На улицу, по словам Артема, вышла супруга Рокотянского. То, что происходило дальше, Артемову удалось записать на телефон. Он показал мне видеосюжеты с места происшествия. Откровенно говоря, зрелище отвратительное: женщина, вцепившись в бороду Артема, тащит его по направлению к его дому. На подмогу на костылях подходит Рокотянский, видимо, пытаясь помочь супруге. Даже стоящий неподалеку рабочий в какой-то момент не выдерживает и просит оставить мужчину в покое. По словам Артема, Рокотянский ударил его костылем по затылку: «У меня было сотрясение мозга». Сейчас расследованием ЧП занимается полиция.

О том, как Леонид Рокотянский получил в собственность дороги и прибрежную защитную зону вдоль реки Шуи, мы уже рассказывали. ДНТ «Сфера» было создано в 2007 году, когда Прионежская администрация выделила Пограничному управлению по РК ФСБ России земельный участок между деревнями Нижний и Верхний Бесовец. В 2014 году ДНТ «Сфера» решено было ликвидировать. На тот момент в собственности товарищества фактически находился земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:760 площадью 3,3 гектара, который был предназначен, в том числе, для рекреационных целей.

Жилой массив Сфера

 

О том, что Леонид Рокотянский еще в 2014 году приобрел этот участок за 21,5 тысячи рублей, многие жители «Сферы» узнали только несколько лет назад. В 2020 году Рокотянский обратился в суд с иском к Росреестру, в котором попросил зарегистрировать переход права собственности от не существовавшего на тот момент товарищества к нему.     

По версии Рокотянского, сам себе, будучи председателем товарищества, земельный участок он не мог продать. Поэтому он оформил доверенность на учредителя товарищества Николая Приходько, который и продал ему 3,3 гектара. А вот зарегистрировать право собственности за Рокотянским Приходько просто забыл. Николай Приходько направил в суд свои письменные пояснения. По его версии, регистрация договоров происходила в один день, «возникла суматоха», и договор, где он выступал продавцом, а Рокотянский покупателем 3,3 гектара земли, на регистрацию не попал. 

Несмотря на то, что управление Росреестра обращало внимание суда на необходимость проверки договора купли-продажи земельного участка площадью 3,3 гектара на предмет его законности, суд посчитал, что все в порядке.

Земельный участок Рокотянского
Земельный участок Рокотянского вместе с дорогами 

 

Попытки оспорить этот договор купли-продажи в суде продолжаются до сих пор. С иском в суд обратился Константин Востриков, между домом которого и рекой в прибрежной защитной полосе началось строительство. Как удалось выяснить Вострикову, изначально землю продал именно Рокотянский, а затем участок был перепродан другому гражданину.

В суд были представлены выводы независимой экспертизы, согласно которым договор подписывал не Приходько. Востриков рассказал, что эксперт дважды приходил в Прионежский районный суд, чтобы дать показания, но выслушать его судья так и не посчитала нужным. Было отказано и в проведении независимой судебной экспертизы. В результате суд отказал Вострикову в удовлетворении иска. Сейчас он пытается оспорить это решение в Верховном суде Карелии.

Тем временем Леонид Рокотянский чувствует себя хозяином положения. А как иначе? Ведь в его руках дороги, без которых гражданам просто не проехать к своим домам. И если кто-то будет недоволен, то он в любой момент может перегородить проезд «вздорным» собственникам. Самое страшное, что гражданам противопоставить этому нечего. В Карелии закон не на их стороне. © «Петрозаводск говорит»

 

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Метки: 
жилой массив Сфера
Прионежский район
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земельный участок
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скандал