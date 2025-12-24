24 декабря 2025, 16:16
Взрывные работы пройдут в четверг на карьере в Карелии
Власти Кондопожского района предупредили о громких работах
В четверг, 25 декабря, в Карелии пройдут взрывные работы на карьере месторождения «Суна». Жителей и гостей Кондопожского района просили сохранять спокойствие. Об этом сообщили в паблике районной администрации.
Работы запланированы на период с 9 до 20 часов. Перед взрывами будет звучать сирена, подадут также сигнал сигнальной ракетой. Нахождение людей в радиусе 500 метров запрещено.
