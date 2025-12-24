Взрывные работы пройдут в четверг на карьере в Карелии

В четверг, 25 декабря, в Карелии пройдут взрывные работы на карьере месторождения «Суна». Жителей и гостей Кондопожского района просили сохранять спокойствие. Об этом сообщили в паблике районной администрации.

Работы запланированы на период с 9 до 20 часов. Перед взрывами будет звучать сирена, подадут также сигнал сигнальной ракетой. Нахождение людей в радиусе 500 метров запрещено.

