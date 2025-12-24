СК начал проверку после несчастного случая в Приладожье

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту получения молодым мужчиной тяжелых травм в Лахденпохском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 23 декабря в лесу около поселка Ихала работник коммерческой организации выполнял работы по размещению труб газопровода. В результате падения одной из труб 31-летний мужчина из Ставропольского края получил тяжелейшие травмы головы. С места ЧП его увезли в больницу, о спасении человека ранее рассказывал министр здравоохранения Карелии.

Следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.