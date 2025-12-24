Синоптики прогнозируют сильный ветер в Карелии на 25 декабря

В четверг, 25 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно, ночью с пояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге дождя. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем 0, +5°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале, Олонце, Пудоже и Суоярви ночью 0, днем +2. В Кеми и Кондопоге температура ночью составит +1, днем +3. В Медвежьегорске и Сегеже ночью +1, днем +2. В Сортавале температура ночью составит 0, днем +4.