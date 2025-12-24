Из района Карелии на СВО отправили гуманитарный груз

Видлицкий Совет ветеранов и ТОС «Духовный родник» отправили в зону СВО гуманитарные грузы, об этом сообщили в паблике администрации Олонецкого района.

По информации источника, в одной посылке 17 маскировочных сетей, 480 окопных свечей, 1200 комплектов сухого душа, 3 коробки влажных полотенец, 45 баллонов газа. Праздничным и приятным дополнением к полезному грузу стали пять коробок с шоколадом, чаем, кофе, конфетами и другими сладостями, а также новогодние письма и подарки от детей детского сада и Видлицкой школы.

Во втором грузе - блиндажные свечи и маскировочные сети, одеяла-невидимки, балаклавы, шапки, костюмы снайперов и друие полезные предметы.

Ранее в зону СВО отправили транспортерную ленту.