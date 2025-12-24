24 декабря 2025, 14:53
Из района Карелии на СВО отправили гуманитарный груз
Окопные свечи, маскировочные сети, костюмы снайперов доставят на СВО из Олонецкого района
Фото: shopify.com
Видлицкий Совет ветеранов и ТОС «Духовный родник» отправили в зону СВО гуманитарные грузы, об этом сообщили в паблике администрации Олонецкого района.
По информации источника, в одной посылке 17 маскировочных сетей, 480 окопных свечей, 1200 комплектов сухого душа, 3 коробки влажных полотенец, 45 баллонов газа. Праздничным и приятным дополнением к полезному грузу стали пять коробок с шоколадом, чаем, кофе, конфетами и другими сладостями, а также новогодние письма и подарки от детей детского сада и Видлицкой школы.
Во втором грузе - блиндажные свечи и маскировочные сети, одеяла-невидимки, балаклавы, шапки, костюмы снайперов и друие полезные предметы.
Ранее в зону СВО отправили транспортерную ленту.