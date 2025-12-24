В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на Новый год

В Гидрометцентре Карелии дали предварительный прогноз погоды в республике на Новый год. По данным синоптиков, погода в новогодние дни обещает быть умеренно морозной и снежной. Температура воздуха в течение суток составит -7 -10 градусов, на севере и востоке республики - до -12 -15 градусов.

В связи с неустойчивостью атмосферных процессов специалисты смогут дать более точный прогноз на новогоднюю ночь лишь в конце недели. А уточки продолжают резвиться на волнах Онежского озера. По информации республиканского минприроды, в Карелии на зиму остаются около 20—30 видов птиц: снегири, синицы, дятлы, воробьи, поползни, щеглы, овсянки, клесты, сойки.

Подкармливание поможет пернатым пережить холода, но делать это нужно правильно. Выбирайте правильный корм:

– натуральные семена подсолнечника в кожуре подходят для всех птиц;

– семена проса, пшеницы, овса – для воробьев, щеглов, зеленушек;

– дробленый арахис – для дятлов, синиц, поползней;

– сушеные ягоды рябины/боярышника – для снегирей, свиристелей;

– шишки, желуди – для соек, дятлов.

Пернатым категорически нельзя хлеб, жареные семечки, косточки ягод и фруктов – они плохо перевариваются.