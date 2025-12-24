Инвалиду в Карелии вернут деньги за купленное лекарство

С учреждения здравоохранения в столице Карелии взыщут расходы, которые понес житель города при покупке лекарства. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Мужчина является инвалидом, и в октябре 2024 года ему дважды выписали рецепт на получение жизненно важного препарата, но не выдали препарат. Петрозаводчанин был вынужден приобрести его самостоятельно, потратив 40 тысяч рублей.

Решение суда вступило в силу, его исполнение контролируется.

