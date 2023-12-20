Все на продажу? «Уплотнительная застройка» развернулась на берегу Шуи

Текст и фото: Антонина Кябелева

Варварское освоение береговых зон карельских озер и рек стало в республике почти привычным явлением. Истинные масштабы этого явления оценить невозможно. Но на поверхность то и дело «всплывают» скандальные истории, связанные с тем, как отдельные граждане застраивают прибрежную зону, откровенно наплевав на существующее законодательство.

Очередная такая история начинает приобретать очертания незаконного строительства на берегу реки Шуя, которая давно испытывает огромную антропогенную нагрузку из-за развернувшегося здесь индивидуального жилищного строительства. Близость с Петрозаводском сделала берега Шуи местом, где многие хотели бы построить частный дом. А значит, эта территория превратилось в источник наживы для предприимчивых граждан, специализирующихся на решении «земельных вопросов».

Константин Востриков живет с семьей в жилом массиве «Сфера». Его земельный участок расположен недалеко от Шуи. Между его участком и рекой раньше была рекреационная зона, предназначенная для отдыха и занятий спортом. Недавно здесь началось активное жилищное строительство.

Востриков обращался в различные инстанции, и ему официально подтвердили, что возведение жилых домом на территории между его участком и рекой запрещено. Тем не менее запреты никого не смущают. Мы попытались разобраться в этой ситуации, которая в Карелии, к сожалению, стала почти классической.

Сначала казалось, что речь идет о банальном несоблюдении законодательства, связанном с необходимостью получения разрешения на строительство. Но после изучения нескольких сотен страниц самых различных документов небольшой сюжет с незаконным строительством двух домов на берегу реки постепенно приобрел очертания очень интересной операции по передаче значительного по площади земельного участка, который принадлежал товариществу, так сказать, в одни руки. Причем за символическую плату.

История возникновения жилого массива «Сфера» связана с созданием в 2007 году дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Сфера».

Для этих целей Прионежская районная администрация выделила Пограничному управлению по РК ФСБ России земельный участок между деревнями Нижний и Верхний Бесовец. Площадь участка составляла 10,6 гектара.

В акте выбора и обследования земельного участка под строительство сказано, что границу дачного товарищества предполагается установить по границе береговой полосы Шуи (20 метров), а границу дачных индивидуальных участков – по границе прибрежной защитной полосы (50 метров). Территория прибрежной защитной полосы, сказано в документе, отводится под рекреационную зону, «под площадки для отдыха и спорта, озеленение, благоустройство».

В 2020 году, рассказал Константин Востриков, он узнал от соседей, что ДНТ «Сфера» ликвидировано, а его председатель Леонид Рокотянский оформил в собственность 3,3 гектара бывших земель товарищества, в том числе и прибрежную зону, которая была предназначена под рекреационные цели. Естественно, мужчина заволновался, так как его земельный участок непосредственно соприкасался с прибрежной защитной полосой. По его словам, он пытался узнать у Рокотянского, что тот собирается делать с доставшейся ему землей и просил за умеренную плату продать ему участок с кадастровым номером 10:20:0015514:1754 напротив его дома, чтобы в дальнейшем избежать появления в зоне прибрежной защитной полосы частных домов. Если верить Вострикову, Рокотянский заломил за участок большую сумму, а потом и вовсе отказался его продавать, заметив, что пока не знает, что будет делать с участком.

На время все затихло. Константин Востриков обратился в Прионежскую районную администрацию с просьбой пояснить, возможно ли возведение индивидуального жилья на участке между рекой и его домом.

В 2022 году из Прионежской районной администрации пришел обнадеживающий ответ:

«…В соответствии с Правилами землепользования и застройки Шуйского сельского поселения земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:1754 расположен в территориальной зоне СХ-2 – зона сельскохозяйственного использования (сельхозугодья)… Сельскохозяйственные угодья не могут использоваться для строительства жилых и садовых домов».

К тому же в письме из администрации было указано, что данный земельный участок находится «в зоне запрещения жилой застройки от аэропорта «Петрозаводск».

В 2023 году на сайте «Авито» появилось объявление о продаже земельного участка площадью 11 соток за 2,7 миллиона рублей. Это была как раз та земля, которая находилась между рекой и участком Вострикова. Как выяснилось, Рокотянский продал земельный участок, а новый собственник оперативно перепродал его другому гражданину – Алексею Багрееву.

Поздней осенью напротив дома Вострикова закипела работа. Участок с кадастровым номером 10:20:0015514:1754 был разделен на два участка, на каждом из которых, судя по проводимым здесь работам, предполагается построить жилой дом.

19 декабря я побывала на месте сомнительного строительства. Оба участка были огорожены врытыми в землю металлическими столбами с натянутыми между ними красно-белыми ленточками. На одном из участков были заколочены железобетонные сваи под фундамент будущего дома. По словам Константина Вострикова, когда их забивали, стоял ужасный грохот. Тяжелая техника работала прямо на территории прибрежной защитной полосы.

На соседнем участке двое мужчин старательно измеряли территорию. Видимо, здесь тоже скоро начнутся работы.

Востриков рассказал, что владелец участка надеется, что пока органы власти отреагируют на жалобы, он успеет возвести дома, зарегистрировать их по дачной амнистии и перепродать. И самое печальное, что нет никакой гарантии, что этот план не сработает. Особенно учитывая неповоротливость и беззубость структур, обязанных пресекать подобного рода нарушения.

12 декабря 2023 года специалисты Росприроднадзора выезжали на место стройки.

Было установлено, что участок с кадастровым номером 10:20:0015514:1754 находится в водоохранной зоне реки Шуя, и Багреев проводит здесь строительные работы без необходимого согласования, которое следует получить в Росрыболовстве.

Материалы проверки перенаправили в Росрыболовство и полицию, так сказать, для принятия мер административного реагирования. Когда Росрыболовство и полиция отреагируют, какой будет реакция, и сможет ли это «реагирование» прекратить незаконное строительство - очень большой вопрос.

Недавно Востриков обратился к Главному государственному жилищному инспектору Карелии, руководителю управления Росреестра, Главе администрации Прионежского района с просьбой выехать на место стройки для проверки и установления факта незаконного строительства. Не хочу выглядеть пессимистом, но буду крайне удивлена, если в Карелии найдется структура, способная прекратить незаконное строительство без отдельного окрика сверху. Ведь речь идет о правах обычного гражданина.

Затеянная стройка только часть крайне любопытной земельной эпопеи. Константин Востриков обращался и в суд, и в полицию, пытаясь оспорить изначальную сделку по приобретению Рокотянским 3,3 гектара земель товарищества. Благодаря этому, основываясь исключительно на документах, можно восстановить события, которые обернулись застройкой рекреационной зоны.

Одно из принципиальных для нашего расследования событий произошло 6 декабря 2013 года.

Существует выписка из протокола общего собрания собственников ДНТ «Сфера», согласно которому было принято решении о формировании дополнительных земельных участков и их продаже за 21 530 рублей «за каждый участок независимо от площади».

Объяснялось это необходимостью погасить накопившиеся у дачного товарищества долги, а также желанием отдельных членов ДНТ увеличить свои наделы. Согласно документу, на собрании присутствовали 23 члена товарищества. Правда, списка присутствовавших у Рокотянского не сохранилось. Некоторые допрошенные члены товарищества утверждали, что ничего о собрании не знали и о решении по продаже участков не слышали.

Есть и другой документ – протокол общего собрания от 6 декабря 2013 года. Но в нем напрочь отсутствует фраза о том, что плата за участок взымается независимо от его площади.

В 2014 году было принято решение ликвидировать дачное товарищество «Сфера». На тот момент земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:760 площадью 3,3 гектара, который был предназначен в том числе для рекреационных целей, фактически оставался в собственности товарищества.

Только в 2020 году, когда Леонид Рокотянский обратился в суд с иском к Росреестру, многие узнали, что он еще в 2014 году приобрел участок в 3,3 гектара за 21 520 рублей. В своем иске Рокотянский просил зарегистрировать переход права собственности от несуществующего на тот момент товарищества к нему. По версии Рокотянского, сам себе, будучи председателем товарищества, земельный участок он не мог продать. Поэтому он оформил доверенность на учредителя товарищества Николая Приходько, который и продал ему 3,3 гектара. А вот зарегистрировать право собственности за Рокотянским Приходько просто забыл. Во всяком случае, так утверждает бывший председатель товарищества. Затем Приходько уехал в Белгородскую область на постоянное место жительство.

Николай Приходько направил в суд свои письменные пояснения. По его версии, регистрация договоров происходила в один день, «возникла суматоха», и договор, где он выступал продавцом, а Рокотянский покупателем 3,3 гектара земли на регистрацию не попал. Он также пояснил, что при ликвидации общества итоговый баланс был подан с нулевыми показателями, так как считалось, что все имущество реализовано.

Кстати, управление Росреестра обращало внимание суда на необходимость проверки договора купли-продажи земельного участка площадью 3,3 гектара на предмет его законности. Но суд посчитал, что все в порядке.

В настоящее время идет еще одно судебное разбирательство по иску Вострикова, который пытается оспорить договор купли-продажи участка с кадастровым номером 10:20:0015514:760. Дело в том, что возникли сомнения в подлинности подписи Приходько на договоре о продаже земельного участка площадью 3,3 гектара.

Во всяком случае, эксперт пришел к выводу, что договор подписывал не Приходько.

Эпопея с приобретением 3,3 гектара земли бывшего товарищества его председателем выглядит, как минимум, странно. Достаточно обратить внимание, что Рокотянскому удалось за 21 530 рублей приобрести почти треть всего участка, выделенного дачному товариществу в 2007 году. Внешне подобная сделка - из разряда ненаучной фантастики. Сомнения в ее чистоте подсказывает не только здравый смысл, но и странные расхождения между протоколом общего собрания и выпиской из этого протокола, "забывчивость" Приходько, который не зарегистрировал договор, и "наивность" Рокотянского, который спохватился только шесть лет спустя.

Финансовый выхлоп от этой сделки может обернуться миллионными доходами. Земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:760 уже поделен на множество мелких наделов, каждый из которых можно выгодно продать. Земельный участок напротив дома Вострикова, где идет незаконное строительство, - только один из них. Нам не известно, за какую сумму Рокотянский продал земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:1754. Но, судя по объявлению, его пытались перепродать за 2,7 миллиона рублей. А похожих участков несколько десятков.

Ладно бы речь шла только о том, что предприимчивый председатель родился под счастливой звездой финансовой удачи. Если бы дело было только в деньгах, было бы не так опасно. Но сегодня мы получили потенциальную угрозу застройки прибрежной береговой полосы реки Шуи, которая и так подвергается серьезному экологическому прессингу.

«Уплотнительная застройка» бывшей рекреационной зоны усугубит и без того неблагополучную ситуацию, сложившуюся в районе Шуи. И, с моей точки зрения, ответственность за это несут многочисленные органы власти, которые, вместо того чтобы жестко пресекать подобные факты незаконного строительства, изображают активную переписку друг с другом. Такие участки просто никто бы не покупал, если бы у представителей власти хватило воли пресечь незаконные действия. Но, увы, в Карелии можно и целый мыс захватить и припеваючи там жить, и дом строить прямо на берегу Онего, и береговую полосу приватизировать, и огородить забором подход к водоему. Стоит ли удивляться, что в таком «инвестиционном климате» противозаконное освоение берегов рек и озер превратилось в весьма прибыльный бизнес.