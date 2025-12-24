Мужчине разорвало желудок от выпитого на корпоративе коктейля

В Москве мужчине разорвало желудок после того, как он выпил на корпоративе коктейль с жидким азотом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, компания устроила себе корпоратив в кулинарной студии. Шеф-повар решил удивить гостей необычным коктейлем. По технологии, жидкий азот используют для моментальной заморозки ингредиентов, и употреблять напиток можно только после полного испарения вещества. Но повар публику об этом не предупредил, и более того, одному из участников предложил выпить коктейль сразу. Что 38-летний мужчина и сделал.

Буквально через секунды гость почувствовал себя плохо. Пострадавшего госпитализировали, врачи ушили пострадавший желудок. Сейчас мужчина находится в сознании.

Ранее врач посоветовал россиянам заменить часть популярных новогодних блюд на фрукты и овощи.