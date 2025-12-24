Россиянам назвали обязательные продукты для новогоднего стола

Здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам для новогоднего стола станут фрукты, овощи, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом. Об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила медик, такие блюда обогатят рацион витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и липидного обмена.

Стародубова подчеркнула, что такие традиционные новогодние угощения, как оливье, мимоза и селедка под шубой отличаются высоким содержанием соли и жиров. Переедание такими салатами может привести к обострению хронических заболеваний и другим неблагоприятным последствиям для здоровья.

