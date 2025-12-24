Опасность подстерегает домашних собак в пригороде Суоярви

Жители Суоярви, привыкшие выгуливать своих четвероногих друзей вдали от городской суеты, столкнулись с серьезной угрозой. Как стало известно из сообщений в местном паблике «Подслушано в Суоярви», в километре от города, в районе огородов, была обнаружена ловушка, в которую угодила собака. К счастью, животное удалось спасти, но инцидент вызвал серьезное беспокойство горожан.

Владелец пострадавшей собаки описал капкан как очень большой, способный нанести серьезные травмы не только животным, но и человеку, вплоть до перелома ноги. Это вызывает особую тревогу, учитывая, что многие жители предпочитают проводить время с питомцами на природе.

Ситуация усугубляется недавними сообщениями о появлении волчьих стай в черте города. Предполагается, что капканы могли быть установлены для охоты на хищников.

«О чем и чем думают такие горе-охотники, когда это делают? Хотят на халяву медальку получить, перебив 10 собак и поймав одного волка? Займитесь настоящей мужской охотой, езжайте в лес, найдите переходы и там добывайте»,

– выразил резкое осуждение таких методов автор одного из постов в сообществе.

Для многих владельцев домашние животные – это не просто питомцы, а полноправные члены семьи, и их безопасность имеет первостепенное значение. Подобные инциденты ставят под угрозу не только жизнь и здоровье животных, но и спокойствие жителей, которые вынуждены опасаться за своих любимцев даже во время обычных прогулок.