Зарплаты педагогов и врачей серьезно отстали от средних по республике

Текст, фото: Антонина Кябелева

Недавно Карелиястат опубликовал любопытную информацию об уровне оплаты труда в 2025 году как в разрезе разных отраслей, так и городов и районов Карелии. Вот основные показатели, по которым можно составить приблизительную картину материального достатка граждан, работающих в разных сферах экономики.

Нужно помнить, что данные о заработной плате даны с учетом налога на доходы физических лиц. Другими словами, чтобы понять, на что живут работники той или иной профессии, следует от цифр официальной статистики отнять 13%.

В 2025 году в Карелии средняя зарплата составила 90,942 тысячи рублей в месяц.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Костомукше — 123,941 тысячи рублей, а самый низкий в Муезерском районе — 64,763 тысячи рублей. Другими словами, разница между самыми высокими и самыми низкими средними заработками в республике составляет 1,9 раза.

В Петрозаводске в прошлом году в среднем зарабатывали 90,564 тысячи рублей. Выше, чем в карельской столице, средний заработок сложился в Кемском (110,637 тысячи рублей), Лоухском (106,863 тысячи рублей), Беломорском (98,136 тысячи рублей) и Прионежском (95,499 тысячи рублей) районах.

В сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, которые объединены в статистике в единый блок, средняя зарплата в 2025 году составила 127,737 тысячи рублей. Разница между районами существенная: если в Сегежском районе среднемесячный заработок составил 137,437 тысячи рублей, то в Муезерском районе — всего 57,510 тысячи рублей, то есть в 2,3 раза меньше.

На предприятиях по добыче полезных ископаемых традиционно высокие на общереспубликанском фоне зарплаты — 139,845 тысячи рублей.

Высокий уровень оплаты труда зафиксирован и в строительной отрасли — 134,237 тысячи рублей в месяц. Петрозаводские строители в среднем получали 129,448 тысячи рублей.

В обрабатывающей промышленности в прошлом году в среднем зарабатывали значительно меньше — 93,269 тысячи рублей. Вперед вырвался Прионежский район со средними заработками в 118,294 тысячи рублей.

Торговля — это сфера, где занята значительная часть трудоспособного населения Карелии. Здесь в среднем получали 72,249 тысячи рублей. Самые высокие заработки в сфере торговли в Костомукше — в среднем 85,377 тысячи рублей, а самые низкие в Муезерском районе — 53,395 тысячи рублей. Работники торговли в Петрозаводске в прошлом году в среднем зарабатывали 74,411 тысячи рублей. По уровню оплаты труда между Костомукшей и Петрозаводском втиснулся только Лоухский район со средней зарплатой в 75,723 тысячи рублей. Во всех остальных районах уровень оплаты труда работников торговли ниже, чем в Петрозаводске.

Традиционно невысокий уровень оплаты труда в туризме и на предприятиях общественного питания — 57,376 тысячи рублей в месяц.

В области информации и связи в среднем зарабатывали 86,896 тысячи рублей. Здесь в лидерах Костомукша со средней зарплатой в 149,626 тысячи рублей, а в аутсайдерах Олонецкий район с зарплатой в 48,8 тысячи рублей.

Другими словами, разрыв в оплате труда работников одной сферы составляет 3 раза. Это самый резкий «географический» дисбаланс в оплате труда в рамках одной экономической сферы.

В финансовой и страховой деятельности зарплата сложилась на уровне 119,203 тысячи рублей. Закономерно самые высокие зарплаты получают петрозаводские финансисты и страховщики — 125,411 тысячи рублей. Самый низкие уровень зарплат сложился в Олонецком районе — 70,373 тысячи рублей.

Подозрительно низкие зарплаты, судя по официальной статистике, сложились в сфере по операциям с недвижимостью — 61,299 тысячи рублей. Выбивается только Лахденпохский район со средней зарплатой в 92,750 тысячи рублей. Но очевидно, что риелторская деятельность не отличается прозрачностью доходов.

В научно-технической области средняя зарплата за прошлый год составила 94,916 тысячи рублей.

В сфере госуправления, которая объединена в статистике с областью военной безопасности и социальным обеспечением, средняя зарплата сложилась на уровне 103,074 тысячи рублей. Больше других получают в Костомукше — 119,640 тысячи рублей, а самые низкие зарплаты в Пряжинском районе — 69,105 тысячи рублей. В Петрозаводске уровень оплаты труда в этой сфере сложился на уровне 110,791 тысячи рублей. Конечно, было бы интересно проанализировать уровень оплаты труда чиновников. Но такие статистические данные, увы, не публикуют, возможно, чтобы не вызывать лишнее раздражение у граждан, далеких от госуправления.

Карельским педагогам можно только посочувствовать. Средняя зарплата в сфере образования составила 65 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты у учителей в Костомукше — 76,485 тысячи рублей, самые низкие в Питкярантском районе — 54,363 тысячи рублей. В Петрозаводске работники образования в 2025 году получали 66,382 тысячи рублей в месяц. Выше, чем в карельской столице, уровень зарплат в сфере образования в Беломорском (72, 188 тысячи рублей), Кемском (70,150 тысячи рублей), Калевальском (69,794 тысячи рублей), Лоухском (73,775 тысячи рублей) и Прионежском (70,359 тысячи рублей) районах.

Лучше, чем в образовании оплачивают труд в сфере здравоохранения и социальных услуг — 72,314 тысячи рублей в месяц в среднем за 2025 год. В лидерах Петрозаводск со средней зарплатой 78,443 тысячи рублей, Костомукша — 75,438 тысячи рублей и Кемский район — 74,907 тысячи рублей. Самый низкий уровень оплаты труда в области здравоохранения и социальных услуг сложился в Лахденпохском районе — 55,221 тысячи рублей.

В области культуры, спорта и развлечений уровень оплаты труда в 2025 году составил 68,984 тысячи рублей. Это больше, чем в сфере образования. Выделяются Петрозаводск со средней зарплатой в 75,781 тысячи рублей и Костомукша — 75,333 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты в Суоярвском (48,536 тысячи рублей) и Олонецком (48,882 тысячи рублей) районах.

Таким образом, до среднереспубликанской зарплаты образование не дотягивает 28,5%, здравоохранение — 20,5%, культура и спорт — 24,2%. Резкий разрыв (в 3 раза) в оплате работников одной сферы, проживающих в разных районах республики, наблюдается в области информации и связи. Самые высокие заработки, по информации Карелиястат, зафиксированы на предприятиях по добыче полезных ископаемых и в строительстве. Когда же речь идет о самых скромных зарплатах, то чаще других фигурируют Муезерский и Олонецкий районы.