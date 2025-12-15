Вслед за учителями воспитатели в Карелии бунтуют против низких зарплат

Текст: Елена Малишевская, фото: Елена Малишевская, freepik.com

Лоухский район Карелии — какое-то неудачное место проживания для бюджетников. Там постоянно не хватает денег на зарплаты. В середине ноября педагогический коллектив Лоухской средней школы обратился в Законодательное собрание Карелии с просьбой дать оценку происходящему в школе. Учителя сообщили, что 1 сентября 2025 года перестали получать надбавки к зарплате стимулирующего или поощрительного характера. 9 декабря в парламент поступило коллективное письмо воспитателей Лоухского детского сада. Проблема одна и та же — с зарплат сняли все надбавки, в итоге воспитатели с сентября получают на 10-15 тысяч рублей меньше, чем получали раньше.

В коллективном письме отмечается, что в соответствии с постановлением администрации Лоухского района от 24 декабря 2014 года «О показателях деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Лоухского района» в детском саду разработаны и утверждены показатели эффективности. Так называемая система баллов, которая действует практически во всех детских садах Карелии. На основании суммы полученных баллов воспитатели получают надбавки. Например, оформление группы входит в обязанности воспитателя, а украшение актового или музыкального зала — нет, за это положены дополнительные баллы. Также они положены за организацию праздников, за подготовку детей к конкурсу, за сотрудничество с социальными партнерами — выход с детьми в музей или театр. 10 сентября руководство детского сада собрало коллектив и объявило, что денег на стимулирующие выплаты больше нет.

Лоухский детский сад большой, в нем восемь групп по двадцать малышей. Соответственно, и коллектив тоже — 12 воспитателей работают здесь по много лет, молодежь им на смену не приходит.

«Каждый год в Карелии оптимизируют школы и детские сады. Что-то закрывают, что-то сокращают... До чего уже дооптимизировались! И воспитали получают нищенские зарплаты. Куда мы катимся?»,

- поделились эмоциями с нашей редакцией воспитатели Лоухского детского сада.

Воспитатели нам сообщили, что сейчас получают на руки 42 тысячи 951 рубль. Все одинаково — такую же сумму выплачивают и нянечкам, и уборщицам. Оклад у воспитателя не менялся последние лет пятнадцать, он составляет 7700 рублей. Эту сумму «доводят» до МРОТ, умножают на районный и северный коэффициент, на этом всё.

«Мы понимаем, что никак не защищены. В любой момент с нашей зарплаты могут отвалиться любые доплаты и останемся мы с окладом в 7700...»,

- высказали свои опасения воспитатели.

Сейчас воспитатели получают на 10-15 тысяч рублей меньше — это существенная разница, которая сказывается на благополучии их семей. Честно говоря, по нынешним временам и прежняя их зарплата не велика, а теперь и вовсе слезы. При этом педагоги детского сада отмечают, что объем труда, должностные обязанности, ответственность за жизнь и здоровье детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, остались прежними. И вся эта работа выполняется в полном объеме.

В октябре этого года коллектив детского сада направил письменное обращение к своему учредителю — администрации Лоухского района. И оттуда пришел неутешительный ответ.

«Решение о приостановке выплат стимулирующего характера связано с отсутствием средств экономии в фонде оплаты труда, а также с достижением и перевыполнением целевых показателей по заработной плате педагогов ДОУ района (68462 рубля, что на 269 рублей превышает целевой показатель)»,

- говорится в официальном ответе администрации Лоухского района.

Из этого ответа можно понять, что слишком хорошо работали, и слишком хорошо платили, но деньги внезапно кончились. А как же в других районах справляются? Планируют, наверное, как-то, думают, считают...

Министерство образования и спорта Карелии пообещало помочь Лоухскому и Лахденпохскому районам — именно оттуда больше всего жалоб от учителей и воспитателей на маленькие зарплаты.

«Лоухскому, Лахденпохскому и ряду других районов Карелии, где возникли трудности с выплатами педагогам, будет оказана финансовая поддержка. Дополнительные средства на выплату заработной платы работникам муниципальных детских садов и школ будут доведены в ближайшие сроки после издания необходимых актов. Сейчас проводится оценка достаточности финансового обеспечения на основе уточненных данных муниципалитетов о начислении заработной платы»,

- говорится в официальном комментарии минобраза.

В Лоухском детском саду знают об этом обещании, но оно не отменило коллективноое письмо в Заксобрание Карелии. Воспитатели хотят добиться проверки и получить ответы на свои вопросы. На каком основании были отменены все стимулирующие выплаты, каким нормативным актом это закреплено? Почему изменение условий оплаты труда было произведено в одностороннем порядке? Какие меры приняты или будут приняты для устранения данных нарушений, включая перерасчет и выплату всех задолженностей по заработной плате?

Также воспитатели просят пересмотреть суммы действующих окладов и закрепить их законодательно на уровне МРОТ.