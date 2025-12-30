Стало известно, какой будет погода 31 декабря в Карелии

В среду, 31 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно. Небольшой временами умеренный снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -8, -10°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами до -20°С, днем -6, -11°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -19, днем -11. В Кеми температура ночью составит -10, днем -6. В Кондопоге ночью ожидается -12, днем -7. В Медвежьегорске температура воздуха ночью -15, днем -7. В Олонце прогнозируют ночью -14, днем -9. В Пудоже на термометрах будет ночью -18, днем -10. В Сегеже температура воздуха ночью составит -13, днем -8. В Сортавале на термометрах ночью будет -13, днем -10. В Суоярви ночью ожидается -15, днем – 10.