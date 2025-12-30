Информация об аварийном доме в поселке Хелюля дошла до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следкому Карелии возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Хелюля. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского ведомства.

Местная жительница сообщила, что жильцов многоквартирного дома на Сортавальском шоссе в поселке Хелюля долго не расселяют. В двухэтажном здании барачного типа 1940-х годов разрушаются несущие конструкции, в помещениях из-за сырости распространилась плесень. Дом признали аварийным в 2017 году.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой Бастрыкину представят доклад.