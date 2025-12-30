Конкурс детских рисунков поразил жюри оригинальными работами

Ребята и взрослые с нетерпением ждали решения жюри. Для волнения были причины: на конкурс рисунков поступило более 100 работ, прошедших первый этап отбора в центральных лесничествах Карелии.

За несколько дней до Нового года долгожданные результаты конкурса детских рисунков «Елочка, живи!» были опубликованы.

«Хороших работ поступило много, поэтому выбрать победителей было совсем непросто»,

— отметила специалист отдела использования и воспроизводства лесов Валерия Кобрина.

Первые места заняли Илона Теплова из Кеми и Максим Мельник из Сортавалы.

Жители Пряжинского района особенно рады победе Виталины Акимовой. Она смогла воплотить все задумки в рисунке «Ну ты это, заходи, если чё, но только не за елочкой», который получил приз в специальной номинации среди школьных лесничеств республики.

Виталина подчеркнула, что это была настоящая командная работа. Идея сюжета родилась благодаря совместным усилиям одноклассников и учителя биологии. Девочка же воплотила задумку, перенеся ее на бумагу. На создание рисунка у нее ушло два вечера.

«Этот традиционный конкурс всегда получает большую популярность среди наших подписчиков. Ребята, вы — молодцы! От всего сердца поздравляем вас и ваших наставников!»

— поздравили всех участников организаторы конкурса.

Призы для победителей и призеров будут переданы в центральные лесничества.