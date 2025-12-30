30 декабря 2025, 19:20
Общество

Конкурс детских рисунков поразил жюри оригинальными работами

Подведены итоги конкурса «Елочка, живи», организованный Министерством природных ресурсов и экологии Карелии
Рисунок "Елочка, живи"
Рисунок Виталины Акимовой предоставлен Минприроды РК

Ребята и взрослые с нетерпением ждали решения жюри. Для волнения были причины: на конкурс рисунков поступило более 100 работ, прошедших первый этап отбора в центральных лесничествах Карелии.

За несколько дней до Нового года долгожданные результаты конкурса детских рисунков «Елочка, живи!» были опубликованы.

«Хороших работ поступило много, поэтому выбрать победителей было совсем непросто»,

отметила специалист отдела использования и воспроизводства лесов Валерия Кобрина.

Первые места заняли Илона Теплова из Кеми и Максим Мельник из Сортавалы.

Жители Пряжинского района особенно рады победе Виталины Акимовой. Она смогла воплотить все задумки в рисунке «Ну ты это, заходи, если чё, но только не за елочкой», который получил приз в специальной номинации среди школьных лесничеств республики.

Виталина подчеркнула, что это была настоящая командная работа. Идея сюжета родилась благодаря совместным усилиям одноклассников и учителя биологии. Девочка же воплотила задумку, перенеся ее на бумагу. На создание рисунка у нее ушло два вечера.

«Этот традиционный конкурс всегда получает большую популярность среди наших подписчиков. Ребята, вы — молодцы! От всего сердца поздравляем вас и ваших наставников!»

— поздравили всех участников организаторы конкурса.

Призы для победителей и призеров будут переданы в центральные лесничества.

