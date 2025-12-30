30 декабря 2025, 16:16
В районе Карелии ликвидировали часть стихийной свалки

Прокуратура Костомукши требует ликвидировать несанкционированную свалку
Фото: freepik

В Костомукше, на территории бывшей свинофермы, образовалась несанкционированная свалка отходов, в том числе в виде отработанных автомобильных покрышек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации источника, общий объем мусора превышает 12 тонн.

В настоящее время утилизировано более 7 тонн мусора. В 2026 году администрация Костомукшского округа продолжит борьбу со свалкой.

