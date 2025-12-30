Неприятный инцидент произошел в троллейбусе в Петрозаводске

Информация о неприятной истории, произошедшей в троллейбусе в Петрозаводске в предновогоднюю пору, появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

По словам автора поста, ее ребенок оплатил проезд, но из-за поломки транспорт никуда не поехал, а кондуктор отказалась вернуть деньги. Фото того самого троллейбуса петрозаводчанка также разместила в посте.

«Надеюсь, с теми 40 рублями, которые оплатила моя дочь и не проехала ни метра в связи с поломкой троллейбуса, и которые вы отказались вернуть, вы несомненно станете богаче!»

— написала женщина.

Не без сарказма она пожелала кондуктору «такой же чудесной зимней прогулки по заснеженным улочкам в прекрасную безветренную погоду», какую, вероятно, пришлось совершить ребенку.