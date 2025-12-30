30 декабря 2025, 15:47
Неприятный инцидент произошел в троллейбусе в Петрозаводске
По словам петрозаводчанки, кондуктор отказалась вернуть деньги за билет
Фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»
Информация о неприятной истории, произошедшей в троллейбусе в Петрозаводске в предновогоднюю пору, появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
По словам автора поста, ее ребенок оплатил проезд, но из-за поломки транспорт никуда не поехал, а кондуктор отказалась вернуть деньги. Фото того самого троллейбуса петрозаводчанка также разместила в посте.
«Надеюсь, с теми 40 рублями, которые оплатила моя дочь и не проехала ни метра в связи с поломкой троллейбуса, и которые вы отказались вернуть, вы несомненно станете богаче!»
— написала женщина.
Не без сарказма она пожелала кондуктору «такой же чудесной зимней прогулки по заснеженным улочкам в прекрасную безветренную погоду», какую, вероятно, пришлось совершить ребенку.