«Каждый год 31 декабря»: отправляемся в путешествие на полвека назад

Выставка «Каждый год 31 декабря"» (0+) в Национальном музее Карелии приглашает в путешествие - в канун 1976 года.

Экспозиция состоит из предметов, которые хранились в фондах музея, но многие сотрудники поделились личными вещами и фотографиями. Например, фотограф Леонид Николаев принес фотографию из личного архива, где он в костюме зайчика. А Людмила Федорова, которая более 17 лет отработала в фондах музея, поделилась своими воспоминаниями и стала соавтором выставки.

Посетители выставки смогут «заглянуть» в квартиру петрозаводчанина и его семьи накануне Нового года: изучить угощения праздничного стола, рассмотреть ёлочные игрушки и подарки от Деда Мороза, сравнить праздник тогда и сегодня и, быть может, найти много общего.

Выставка открыта до 1 февраля. Вы еще успеваете! С Новым годом, товарищи!