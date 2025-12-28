Между итогом и стартом: ваш звёздный навигатор на новогодней неделе

Эта неделя — особенная. Мы стоим на самом пороге: позади целый год, а впереди — чистая страница. Это время не только для праздника, но и для тишины, когда подсознание само подводит итоги и намечает новые пути. Каждому знаку зодиака эта неделя готовит свой ключ: кому-то — прорыв в общении, кому-то — важную интуитивную подсказку, кому-то — долгожданный отдых. Главное — быть внимательным к знакам судьбы и внутренним ощущениям. Встречайте этот переход осознанно. Пусть ваш первый шаг в новый год будет легким и уверенным!

Источник: deepseek.com

Овны, Марс подарит вам заряд неукротимой энергии. Вы будете сыпать идеями как искрами, но звезды советуют: не разбрасывайтесь. Сконцентрируйтесь на одной самой горячей цели. Идеальное время — канун Нового года: загадайте самое смелое желание. Оно непременно сбудется!

Тельцы, для вас эта неделя — как медленное, но верное вызревание прекрасного плода. 29-30 декабря — идеальное время, чтобы привести в порядок бюджет и оплатить долги. А после Нового года вас ждет приятный сюрприз: неожиданная небольшая прибыль, выгодное предложение или щедрый подарок.

Близнецы, вас ждет неделя социального взлета! Планеты выстраиваются в вашем знаке, притягивая людей, события и новые контакты. В новогоднюю ночь загадайте желание, связанное с обучением, путешествием или личной свободой. Вселенная вас услышит.

Раки, вас ждет неделя глубоких чувств и важных итогов. Первые дни вам захочется уединиться, чтобы осмыслить уходящий год. К 31 декабря вы почувствуете прилив сил и нежности. Встречайте Новый год в кругу самых близких, в уюте и атмосфере доверия — это зарядит вас защитной энергией на весь январь.

Львы, ваша неделя сияет огнями надежд и дружбы! Вы будете притягивать людей как магнит, а ваши идеи найдут горячую поддержку. Новый год встречайте шумно, весело, в компании тех, кто вас вдохновляет. Помните: ваша самая заветная мечта ближе, чем кажется.

Девы, ваши карьерные горизонты магическим образом расширяются! Эта неделя — время профессионального признания. Даже на праздниках вам могут поступить деловые предложения, достойные вашего внимания. Встреча Нового года пройдет под знаком целительных отношений — найдите мудрые слова для близких.

Весы, вас зовет дорога — в прямом или переносном смысле. Неделя обещает расширение горизонтов. Это время для планирования путешествий, изучения нового курса, погружения в другую культуру. 1 января — звездный день для загадывания желаний. Будьте открыты неожиданным встречам и новостям после 2 января.

Скорпионы, погружение в тайны и глубины — ваша стихия на этой неделе. Идут мощные процессы трансформации. Возможно решение финансового вопроса или глубинное примирение. После 2 января может прийти озарение, которое покажет выход из давней запутанной ситуации.

Стрельцы, ваша неделя начинается под знаком ярких отношений! Партнерство, союзы, диалоги — главные темы. Новый год — ваш звездный час! Встречайте его с теми, кто составляет вашу команду поддержки, и громко загадайте желание, связанное с совместными планами на будущее.

Козероги, наступает неделя вашего земного торжества! Планеты собрались в вашем знаке, давая силу, практичность и четкое видение цели. Используйте 29-30 декабря, чтобы завершить все дела и с чувством выполненного долга войти в новый цикл. Новый год встречайте осмысленно, делая то, что по-настоящему любите.

Водолеи, вас ждет неделя магии, интуиции и творческого хаоса. Позвольте событиям течь, а себе — мечтать. Канун Нового года — мистическое время. 2-4 января вы можете обрести неожиданное вдохновение, гениальную идею или знак свыше. Год только начинается, и для вас он будет полон приятных сюрпризов.

Рыбы, ваша неделя окутана теплом дружбы и светом надежд. Вы почувствуете сильную поддержку своего окружения, старые друзья напомнят о себе, а в новогоднюю ночь вы особенно остро ощутите, как вас любят. Это чувство — ваш главный ресурс. Загадайте желание, связанное с заветной мечтой.

