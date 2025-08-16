Россияне узнали, какой десерт вредит зубам

Холодные десерты с горячим кофе влияют на чувствительность зубов, причем не в лучшую сторону. Об этом предупреждает «Lenta.ru».

Из-за перепада температур зубная эмаль может начать трескаться. Также на чувствительность зубов негативно влияют сладкие газировки и курение.

Целостность эмали нарушают орехи и сухарики. Лучше заменить их на свежие овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С.