16 августа 2025, 09:45
Здоровый интерес

Россияне узнали, какой десерт вредит зубам

Мороженое и кофе вместе негативно влияют на состояние зубов
мороженое в тарелке
Фото: freepik

Холодные десерты с горячим кофе влияют на чувствительность зубов, причем не в лучшую сторону. Об этом предупреждает «Lenta.ru».

Из-за перепада температур зубная эмаль может начать трескаться. Также на чувствительность зубов негативно влияют сладкие газировки и курение.

Целостность эмали нарушают орехи и сухарики. Лучше заменить их на свежие овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С.  © «Петрозаводск говорит»

Метки: 
здоровье
зубы
эмаль
чувствительность
кофе