Россиянам назвали ранние симптомы деменции

Невролог Ольга Зинчева перечислила ранние признаки развития деменции. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила эксперт, сперва у человека может появиться небрежность в быту. Он может перестать соблюдать привычные правила гигиены, следить за внешностью и одеждой. Пациенты могут забывать принимать лекарства, путать режим дня, терять ориентацию в пространстве.

Также родственников должен насторожить тот факт, что человек теряет нить разговора, путается на привычных маршрутах, не может вспомнить события последних дней или имена родственников.

Помимо прочего, при развитии деменции пациенту становится трудно подбирать слова и формулировать свои мысли, добавила доктор.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске прошел забег, который был приурочен к месяцу повышения осведомленности о деменции.