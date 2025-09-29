Фиолетовый забег впервые прошел в Петрозаводске

Впервые в Петрозаводске прошел фиолетовый забег. Это акция, которую приурочили к месяцу повышения осведомленности о деменции. Именно фиолетовый цвет символизирует заботу, уважение и память о людях, страдающих деменцией.

Волонтерский проект «5 верст», который собирает каждую субботу любителей бега в центре Петрозаводска, решил забегом проинформировать горожан о таком заболевании как деменция.

"Очень здорово, что на этот забег собралось так много народу, многие пришли в фиолетовых футболках, лосинах, кроссовках. Мы раздавали участникам акции фиолетовые браслеты - это как раз символ повышения осведомленности о деменции. Мы просто любим бегать, а бегать можно с пользой!",

- рассказал Роман Захаренков.

Екатерина Мазуро - петрозаводчанка, которая еще в студенческие годы активно стала заниматься темой деменции и сотрудничать с благотворительным фондом «Альцрус». Теперь она куратор уже нескольких программ и проектов в Карелии.

"Более 57 миллионов человек в мире живут с деменцией, из них 60-70 процентов имеют болезнь Альцгеймера. Информации об этих болезнях довольно много, но тем не менее необходимо проводить такие акции и рассказывать людям об этой проблеме и о том, где можно получить помощь и консультацию. Человеку очень важно понимать, что он не один на один с такой бедой, особенно тем, кто дома каждый день ухаживает за своими родными".

В фиолетовом забеге участвовал и супруг Екатерины Олег, он также является волонтером, помогает в разных проектах своей супруге и поддерживает такие акции. Всем участникам забега, посвященного проблеме деменции, вручили фиолетовые браслеты.