Вместе со снегом в Карелию пришел мороз

Карельские синоптики рассказали о погоде на 29 декабря. В Петрозаводске будет облачно. Ожидается небольшой снег. Ветер ночью западных, днем восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9, днем -4, -6. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии завтра облачно. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем северо-западный, по восточным районам восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами по северным районам подморозит до -16, днем -4, -9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -13, днем -8;

В Кондопоге, Пудоже ночью -8, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -6;

В Олонце ночью -9, днем -5;

В Сегеже ночью -10, днем -8;

В Сортавале ночью -8, днем -2;

В Суоярви ночью -9, днем -6.