28 декабря 2025, 19:42
Происшествия

Два человека травмированы в столкновении грузовиков на трассе «Кола»

Карельские пожарные оказали помощь попавшим в ДТП
ДТП на Коле
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

В воскресенье, 28 декабря, в Карелии на трассе «Кола» столкнулись два большегруза, пострадали оба водителя.

ДТП случилось на 624 километре федеральной магистрали, попавшим в аварию помогали медвежьегорские спасатели.

Спасатели помогли одному из водителей выбраться из транспортного средства. Его доставили в машину скорой помощи. Второй пострадавший был в сознании, ему также оказали медицинскую помощь.

На месте работали два экипажа ДПС и специальная техника, которая помогла освободить дорогу. Одного из пострадавших доставили в больницу в Медвежьегорск.

