28 декабря 2025, 19:42
Два человека травмированы в столкновении грузовиков на трассе «Кола»
Карельские пожарные оказали помощь попавшим в ДТП
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
В воскресенье, 28 декабря, в Карелии на трассе «Кола» столкнулись два большегруза, пострадали оба водителя.
ДТП случилось на 624 километре федеральной магистрали, попавшим в аварию помогали медвежьегорские спасатели.
Спасатели помогли одному из водителей выбраться из транспортного средства. Его доставили в машину скорой помощи. Второй пострадавший был в сознании, ему также оказали медицинскую помощь.
На месте работали два экипажа ДПС и специальная техника, которая помогла освободить дорогу. Одного из пострадавших доставили в больницу в Медвежьегорск.