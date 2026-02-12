12 февраля 2026, 11:57
Беспилотники атаковали регион на Северо-Западе
Город Ухта в Коми подвергся атаке БПЛА
Город Ухта в республике Коми подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на официальные лица региона.
По данным источника, в регионе, расположенном в тысячах километров от Украины, утром 12 февраля была объявлена опасность прилета БПЛА. В аэропорте Ухты были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как говорится в сообщении издания, в городе работает сирена, сообщается о взрывах, эвакуируются некоторые организации.
