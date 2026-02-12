Стали известны марки китайских авто, которым грозит уход из России

Около десяти китайских автомобильных брендов могут столкнуться с риском ухода с российского рынка на фоне усиления конкуренции и роста утильсбора, сообщает «Российская газета» со ссылкой на эксперта Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

В числе тех, кто оказался под ударом - Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey и VGV. Главная причина — колоссальные убытки после повышения утильсбора с 1 января. Для некоторых моделей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, что привело к увеличению конечной стоимости автомобиля. При этом продажи были минимальными.

Ещё один фактор — проигранная конкуренция сильным игрокам: Geely, Haval и Chery.

Уточняется, что официальных заявлений автопроизводителей о полном уходе с российского рынка пока не поступало. Если это случится, то возникнет вопрос о дальнейшем обслуживании автомобилей-аутсайдеров: поставка запчастей и сервис.