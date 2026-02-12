Гостиницу и ресторан хотят построить на Кургане в Петрозаводске

Сообщения о планах по строительству гостиницы для спортсменов и ресторана на Кургане в столице Карелии появились в паблике «ВКонтакте» и в телеграм-каналах.

Реализовать инвестиционный проект планирует московская компания ООО «ТриАДевелопмент». В опубликованном в соцсети документе говорится, что еще в августе 2025 года рассматривалось заявление застройщика о внесении изменения в правила землепользования и застройки. Фирма просила дополнить зону объектов спорта условно разрешенным видом использования «Общественное питание». В октябре состоялись публичные слушания, а в декабре глава Петрозаводска приняла решение направить проект для утверждения в городской совет.

В конце февраля депутаты Петросовета рассмотрят вопрос об изменении правил землепользования и застройки.

На этом же заседании могут рассмотреть еще один земельный вопрос. Он касается территории в Сулажгоре, который сейчас разрешено использовать для спортивных и детских площадок. Территорию предлагают отдать для проведения фестиваля «Воздух», но для этого также требуется изменить правила землепользования.