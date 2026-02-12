Таиланд собирается вдвое сократить безвизовый режим

Визовую политику собираются пересмотреть в Таиланде для борьбы с нелегальной рабочей силой.

Для десятков стран планируют сократить безвизовый режим с 60 до 30 дней. Под «сокращение» попадут и россияне. Всего речь идет о 93 странах, сообщили сегодня российские СМИ со ссылкой на газету Bangkok Post.

В Таиланде считают, что изменения по визам не помешает туристической отрасли. Путешественники в среднем проводят в стране 21 день. Если турист захочет остаться дольше 30 дней, то сможет в обычном порядке запросить продление пребывания.