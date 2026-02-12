Почти всю территорию Валаама обследовали в поисках пропавшей женщины

Территория острова Валаам практически полностью обследована после пропажи послушницы из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 2 февраля после вечерней службы 36-летняя Наталья Простакова ушла в неизвестном направлении и исчезла. До сих пор ее ищут около 200 человек.

«В настоящее время практически обследована территория острова Валаам. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», - сказали в МВД.