Нейросеть научилась русскому мату

Российским разработчикам голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаила Викторова.

Сообщается, что после месяца общения с клиентами компаний ЖКХ нейросеть научилась нецензурно выражаться.

«Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять»,

- уточнил эксперт.

По его словам, голосовые роботы позволяют сократить штатный состав кол-центров: «То есть вместо 20 человек может работать два-три. И нейросеть, голосовые роботы, которая принимает на себя 80-90% всех обращений», - отметил представитель объединения.

По данным источника, 80% обратившихся удовлетворены ответом голосового помощника.