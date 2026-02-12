12 февраля 2026, 11:29
«Трон» из лыж появился в карельском городе
Старые лыжи превратят в арт-объекты в Костомукше
Фото: freepik
Спортивная школа Костомукши предложила местным жителям подарить вторую жизнь старым лыжам. Информация о сборе спортивного инвентаря появилась в паблике учреждения.
Организация собирает деревянные и пластиковые, беговые и горные лыжи в любом состоянии и комплектности, чтобы превратить их в арт-объекты, которые станут частью новой фотозоны.
Первая задумка уже реализована — «трон» из лыж украшает базу школы.