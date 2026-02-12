В феврале экипажи ДПС в Карелии будут работать в скрытом режиме

В феврале и марте сотрудники Госавтоинспекции Карелии проведут рейды по предотвращению опасных нарушений ПДД – выезд на полосу встречного движения и вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в республиканской службе.

С 16 по 19 февраля экипажи ДПС будут пресекать выезды на встречную полосу, контролировать соблюдение правил обгона на аварийно-опасных участках дорог республики. Особое внимание – к местам, где регулярно происходят дорожные трагедии.

«Для повышения эффективности часть патрулей будет работать в скрытом режиме, на автомобилях без опознавательных знаков полиции»,

- говорится в сообщении.

Рейды «Контроль трезвости» запланированы на 20 и 24 февраля, 6 и 10 марта. Госавтоинспекция призывает жителей республики сообщать в полицию о тех, кто сядет за руль в пьяном виде.