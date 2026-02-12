Парламентарии Карелии обеспокоены зарплатой педагогов

11 февраля на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутаты обсудили один из самых острых вопросов, который волнует сегодня многих карельских педагогов. Это вопрос об оплате труда.

Депутаты отметили, что в республике нарастает напряжение, связанное с оплатой труда в сфере образования. К тому же есть и представление прокуратуры по этому поводу.

Председатель комитета Татьяна Тишкова поддержала коллег, заметив, что обращения от педагогов по поводу зарплаты, стимулирующих выплат поступают и к конкретным депутатам, и в Законодательное Собрание Карелии, и в профсоюзную организацию.

На заседание комитета была приглашена заместитель министра образования и спорта Карелии Наталья Волкова, который депутаты задали вопросы.

Председатель карельского профсоюза работников образования Марина Утицына рассказала, что профсоюз уже направлял свои предложение в Минобраз Карелии. Профсоюзы предлагают за счет индексации увеличивать прежде всего окладную часть зарплаты, пересмотреть положение об оплате труда, чтобы унифицировать компенсационные и стимулирующие выплаты. К тому же компенсационные и стимулирующие выплаты Утицына предлагает определить в абсолютных значениях, чтобы структура зарплаты была бы понятна для граждан. По ее словам, сегодня даже в одном и том же районе оклад педагогов в зависимости от школы может отличаться.

Татьяна Тишкова предложила создать расширенную рабочую группу, чтобы детально разобраться в вопросе оплаты труда педагогов. Ее коллеги поддержали это предложение.

Фото: ЗС РК.