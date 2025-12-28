Путину подарили картину с видами карельской достопримечательности

Президенту Владимиру Путину подарили картину, на которой изображен собор на Валааме. Такой подарок российскому лидеру сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее была информация, что белорусский президент передаст Путину на день рождения картину с пейзажами Валаама. Фотографию подарку опубликовали в мессенджере.

«Судя по кадрам, которые были в СМИ, на той картине на заднем плане изображен главный, Спасо-Преображенский, собор монастыря», - сказал РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.

В августе Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Главы государств прилетели в Карелию, где посетили Валаам.