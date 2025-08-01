Путин и Лукашенко посетят Карелию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию на встречу с главой государства. Президентский самолет приземлился в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние отношения, торгово-экономические связи, союзные проекты и международную повестку, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, сообщил, что Лукашенко и Путин встретятся на Вааламе, как и в прошлом году. © «Петрозаводск говорит»