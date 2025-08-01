01 августа 2025, 13:22
Политика

Путин и Лукашенко посетят Карелию

Главы государств обсудят двусторонние отношения и международную повестку
Владимир Путин
фото kremlin

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию на встречу с главой государства. Президентский самолет приземлился в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние отношения, торгово-экономические связи, союзные проекты и международную повестку, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, сообщил, что Лукашенко и Путин встретятся на Вааламе, как и в прошлом году. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Александр Лукашенко
Владимир Путин
Валаам
Белоруссия
международная повестка