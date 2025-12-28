«Нужен такой профсоюз, чтобы не возникало мысли нарушать права»

Текст, фото: Антонина Кябелева

Об интервью с правовым инспектором труда карельского профсоюза работников здравоохранения Сергеем Тирских я договаривалась с весны 2025 года. Тогда, выступая на заседании комитета профсоюза, он говорил о том, как необходимо перестроить работу, чтобы от точечной помощи конкретным работникам медучреждений, столкнувшихся с нарушениями, перейти к устранению самих причин, приводящих к ущемлению трудовых прав.

Мне показалось, что у карельских профсоюзов появился шанс от часто формальной и беззубой политики заключения различных официальных соглашений о сотрудничестве с представителями власти и работодателями перейти к более эффективным действиям по реальной защите прав работников.

Но потом начался период летних отпусков, а затем профсоюз работников здравоохранения пережил бурный период, связанный со смещением с должности прежнего председателя Михаила Цаплина и выборами нового руководителя профсоюза, которым недавно стал главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян. В конце 2025 года мне все же удалось встретиться с Сергеем Тирских.

- Сергей Валентинович, судя по вашему выступлению на мартовском заседании комитета, в 2024 году было выявлено 900 нарушений прав работников карельских медучреждений, удалось защитить, в том числе в суде, права 50 человек. С какими результатами вы заканчиваете 2025 год?

- Результаты правозащитной работы профсоюза за этот год примерно соответствуют уровню прошлого года. Нами на протяжении года выявлены многочисленные нарушения в медучреждениях республики, принятыми мерами удалось добиться восстановления трудовых прав конкретных работников более чем в 50 случаях. Профсоюз принял участие в рассмотреннии судами 18 дел, инициированных профсоюзом или его членами, в 90 процентах случаев иски нами выиграны, и большинство из них уже вступило в законную силу. В текущий момент разбираюся с ситуацией, возникшей в перинатальном центре республики, где, по моему мнению, допущены массовые нарушения права членов профсоюза на оплату труда, которым, с моей точки зрения, при начислении зарабоной платы неправомерно включают в состав МРОТа доплаты по родовым сертификаты и оказаные платные услуги. На днях руководителю учреждения мной внесено представление об устранении нарушений закона, ждем реакции центра, на основании которой профсоюз определит дальнейшие действия.

В этом году проявились три интересные тенденции. Во-первых, при участии профсоюза удалось восстановить на работе трех человек. В прошлом, да и в позапрошлом году таких примеров практически не было.

Во-вторых, если в 2024 году большинство конфликтных ситуаций доходили до суда, или для их решения мы привлекали контрольно-надзорные органы, то в этом году значительную часть возникающих проблем удалось урегулировать путем переговоров с работодателями. По шести искам мы сумели найти точки соприкосновения с работодателями, которые согласились выполнить наши требования до вынесения судебного решения.

Главным образом речь идет о вынесении дисциплинарных взысканий, справедливость которых, с правовой точки зрения, была сомнительна. В прошлом году у нас таких прецедентов не было. С моей точки зрения, работодатели стали прислушиваться к мнению профсоюза. Постепенно между нами выстраивается конструктивный диалог.

И третья позитивная тенденция касается расширения географии обращений в профсоюзную организацию. Словно камень упал, и пошли круги. Раньше к нам за помощью в основном обращались из Петрозаводска и близлежащих районов. Сейчас поступают звонки со всей Карелии. Примерно на четверть по сравнению с прошлым годом увеличилось количество обращений. Видимо, люди начинают верить в то, что профсоюз реально может им помочь. Не будут скрывать, эти тенденции придают мне оптимизма.

- Понятно, что вы можете лично поучаствовать в судебном процессе, когда речь идет о защите прав сотрудников медучреждений Петрозаводска или Прионежского района. Но как отстоять права тех, кто живет в отдаленных районах?

- Это проблема, которую еще предстоит решить. Один правовой инспектор профсоюза на Карелию – это катастрофически мало. В основном для работников отдаленных районов я в состоянии оказать лишь консультативную поддержку и при необходимости подготовить обращение в контрольно-надзорные ведомства – прежде всего районные и городские прокуратуры. Но этого, конечно, мало. Полноценного участия в переговорах с работодателями и представительство в судах мы пока обеспечить не можем, отдаленным первичным профсоюзным организациям предлагаем рассматривать возможность подыскания юриста на месте.

Такой случай, связанный с увольнением работника, у нас в прошлом году был в Костомукше. Первичная профсоюзная организация нашла юриста, а мы участвовали в качестве третьего лица и направляли отзыв, в котором выразили и аргументировали свое несогласие с увольнением.

Суд удовлетворил иск и восстановил человека на работе.

- Получается, что сотрудники медицинских учреждений, расположенных в Петрозаводске и ближайших от карельской столицы районах, фактически больше защищены, чем, скажем, их коллеги из Лоухского или Калевальского районов. А есть возможность как-то уровнять их в степени правовой защиты?

- Я много об этом думаю. Надеюсь, что с новым председателем профсоюза работников здравоохранения мы сдвинем эту проблему с места. Ответ, который лежит на поверхности, - увеличить количество инспекторов по труду или юристов. Если главная цель профсоюзов – это защита социальных и трудовых прав граждан, то мы и должны ее добиваться. А как это сделать без юристов? Я продвигаю идею создания в рамках объединения карельских профсоюзов некого единого юридического центра или центра правовой помощи. Надеюсь, что в 2026 году он у нас появится. Другого пути я не вижу.

Не секрет, что многие проблемы, с которыми сталкиваются особенно работники бюджетной сферы, одни и те же. Создание центра позволит, с одной стороны, понимать общую ситуацию по Карелии, а, во-вторых, объединить усилия разных профсоюзных организаций по решению схожих проблем.

- Наверное, вы не будете спорить, что 99 процентов трудовых конфликтов – это споры между работодателем или администрацией учреждения и сотрудниками?

- Безусловно. Порядка 30-40 процентов обращений связаны с вопросами оплаты труда. Есть проблемы, касающиеся охраны труда и условий, в которых вынуждены трудиться граждане.

- Тогда у меня возникает вопрос больше этического характера. Когда председателем профсоюзной организации становится руководитель учреждения, не является ли это конфликтом интересов? Ведь получается, что за защитой своих прав гражданам придется обращаться к руководителю, который, не исключено, сам принял неправомерные решения. Насколько я понимаю, Ерванд Хидишян остается главным врачом Республиканского онкодиспансера и параллельно руководит профсоюзной организацией. Так можно? Насколько допускается подобное совмещение должностей?

- Согласен, что ситуация непростая, и вопрос о возможности совмещения подобных должностей возник не только у вас. Начнем с того, что решение о его избрании принято коллегиально на конференции, причем подавляющим большинством голосов.

- Да, но все же видели, какой административный ресурс был подключен и со стороны карельского Минздрава, и со стороны центрального аппарата российского профсоюза работников здравоохранения.

- Я был на отчетно-выборной конференции. Среди 70 делегатов были представители всех групп работников: и младший, и средний персонал, и врачи, и сотрудники административного корпуса.

За Хидишяна проголосовали практически единогласно, да и альтернативной кандидатуры никто не предложил.

- А в уставе профсоюза есть какие-то ограничения?

- Да, в уставе есть пункт, запрещающий возглавлять профсоюзную организацию ряду лиц. Под этот запрет, в частности, попадает, цитирую, «руководитель организации, имеющий право без доверенности действовать от юридического лица». В этом документе также зафиксировано, что нормы устава может разъяснять только центральный комитет профсоюза.

Мы обрашались за такими разъяснениями в центральный комитета российского профсоюза работников здравоохранения России, где пояснили, что подобное совмещение возможно, если человек трудится в профсоюзе на неосвобожденной основе.

- Не так давно Ерванд Хидишян издал приказ по онкодиспансеру о том, чтобы 5, 6, 8 и 9 января 2026 года считать рабочими днями. Я знаю, что сотрудники диспансера обращались по поводу правомерности подобного приказа в профсоюзы. Вы выясняли этот вопрос с правовой точки зрения?

- Сам приказ не определял конкретных работников, которые будут работать в праздничные дни. Некоторые формулировки в документе были такие, что мы с ними не могли согласиться. Во-первых, дни, которые были определены как рабочие, по закону являются выходными, и их никто не может считать рабочими. Конечно, при согласии работников они могут привлекаться к работе в праздничные дни, но за двойную оплату. А если считать их рабочими днями, то и прав у работников никаких не возникает. Кроме того, списки людей, которые будут работать в праздничные дни, планировалось сформировать до 28 декабря. Но эти списки должны согласовываться с профсоюзом, на что отводится семь дней. Мало получить согласие у работника, необходимо еще согласовать это с профсоюзами, так как есть категории граждан, которые не могут привлекаться к работе в праздничные дни. К примеру, беременные женщины, инвалиды, несовершеннолетние.

Я свою позицию изложил первичной профсоюзной организации онкодиспансера. Хидишяну было направлено письмо с предложением изменить формулировки. Я с ним лично разговаривал и предложил откорректировать документ. К настоящему времени документ в соответствии с мнением первичной профсоюзной организации работодателем откорректирован, новая редакция приказа прошла согласование профсоюзного органа.

- Какие задачи вы ставите себе на 2026 год?

- Прежде всего я планирую сконцентрироваться на разработке нового отраслевого соглашения. Действие нынешнего отраслевого соглашения между профсоюзом и Минздравом Карелии заканчивается в апреле 2026 года. Документ, с моей точки зрения, требует обновления, в частности, расширения гарантий в отношении незащищенных категорий населения. С моей точки зрения, действующее отраслевое соглашение во многом носит формальный характер, оно не стало руководством к действию ни для работодателей, ни для первичных профсоюзных организаций. Отдельные важные положения отраслевого соглашения в некоторых случаях даже не были включены в текст коллективных договоров. А это обязательное требование: отраслевое соглашение – это наш малый трудовой кодекс.

Конечно, необходимо расширять штат аппарата профсоюзов. Очень бы хотелось в следующем году добиться создания объединенного центра правовой помощи. Вообще, нужно искать новые подходы, меняться, уходить от старых шаблонов, подстраивать свою работу под те проблемы, которые волнуют рядовых членов профсоюза. Я много разговариваю с людьми. Мне говорят: «Мы хотим спокойно работать, понимая, что за нами стоит сильный профсоюз, который всегда сможет нас защитить». Нужен такой профсоюз, чтобы у работодателей даже не возникало мысли нарушать права работников.

Пользуясь случаем, хотелось бы искренне поздравить и ваших читателей, и работников здравоохранения, и всех жителей Карелии с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, побольше солнечных дней, взаимопонимания, чтобы как можно реже мы сталкивались с несправедливостью и нарушением наших прав.