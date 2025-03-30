Профсоюз работников здравоохранения не желает «плавать во тьме»

Текст, фото: Антонина Кябелева

О существовании объединения карельских профсоюзов в СМИ вспоминают не часто. Как правило, поводом для публикаций становятся скандалы, когда профсоюзные лидеры вынуждены вмешиваться в ситуацию, связанную с грубейшим нарушением трудовых прав. Как это, например, произошло в конце 2024 года, когда коллектив ООО «Кондопожское ДРСУ» вступился за своего директора Юрия Синякова, контракт с которым республиканская власть не хотела продлевать.

Беда карельского профсоюзного движения, ряды которого становятся все более малочисленными, связана, на мой взгляд, с отсутствием планомерной работы по защите трудовых прав граждан. Когда люди не чувствуют реальной защиты, то они не видят смысла состоять в профсоюзах, которые не в состоянии отстоять их права.

Именно об этом в конце марта на заседании комитета карельского профсоюза работников здравоохранения говорил правовой инспектор труда Сергей Тирских. Он даже предложил признать работу профсоюза за 2024 год неудовлетворительной, что вызвало недоумение руководителей первичных профсоюзных организаций медучреждений республики, которые, напротив, почувствовали в последнее время позитивные перемены. Но то, о чем говорил Тирских, на мой взгляд, имеет принципиальное значение. Если, конечно, карельские профсоюзы хотят превратиться в организацию, способную реально оздоровить трудовые взаимоотношения, а не просто «гасить» вспыхивающие конфликты, когда промолчать становится просто неприлично.

Сергей Тирских, который работает в профсоюзе с января 2024 года, начал свое выступление с оценки того, насколько прозрачной и понятной для медицинских работников является система оплаты их труда:

«Человек, которые получает зарплату, не понимает, из чего она складывается, по каким критериям это происходит».

Он уверен, что именно профсоюз должен выработать единую политику в решении вопросов оплаты труда, и никакой Минздрав эту проблему за профсоюз не решит:

«Пока мы в этой тьме плаваем, мы не поймем, что мы получаем».

Сергей Тирских, которому в прошлом году пришлось много раз защищать в суде права медицинских работников, рассказал, что ему требовалось несколько недель, чтобы детально разобраться в нюансах оплаты труда конкретного человека. Он считает, что подобная ситуация недопустима: система оплаты труда должна быть прозрачной и понятной любому сотруднику.

Распределение в конце года субвенций между медицинскими учреждениями, по его оценке, вообще «темный лес». Речь идет о том, что в конце года министерство, пытаясь добиться достижение целевых показателей по средней зарплате медработников, распределяет дополнительные деньги тем учреждениям, где зарплата не дотягивает до установленных цифр. Эти деньги обычно выплачиваются в форме премий, хотя, конечно, таковыми не являются.

В 2024 году профсоюз работников здравоохранения подал исковых заявлений в суд в 24 раза больше, чем годом ранее, и в 17 раз чаше выигрывал судебные споры.

Было выявлено почти 900 нарушений. Правовой инспектор отметил, что по всей Москве в прошлом году было выявлено всего около 2 000 нарушений. Что называется, почувствуйте разницу — многомиллионная Москва и Петрозаводск. В 2024 году удалось защитить права 50 медицинских работников.

И хотя руководители лечебных учреждений все чаще стали прислушиваться к мнению профсоюзов, однако, считает Сергей Тирских, общая ситуация остается крайне тревожной. Он привел конкретный пример, когда в одном из медучреждений женщину выгнали с работы по статье за то, что она появилась в нетрезвом состоянии. То, что у нее накануне погиб муж, в расчет брать не стали. Тирских считает, что, с точки зрения гуманности, с сотрудницей поступили несправедливо. В суде удалось добиться мирового соглашения, чтобы женщину уволили по собственному желанию. Председатель профсоюза Михаил Цаплин добавил, что в этой организации есть сотрудники, которые регулярно злоупотребляют алкоголем, но на эти нарушения администрация смотрит сквозь пальцы. А конкретно к члену профсоюза, у которой произошло несчастье, и которая раньше не была замечена в подобных нарушениях, проявили излишнюю жесткость.

Несмотря на то, что в суде часто удается добиться справедливых решений, инспектор труда уверен, что главной своей задачи профсоюз все же не выполняет:

«Сконцентрировавшись на конкретных спорах, надо спросить: а скольким мы не смогли помочь, сколько в это время стояли в сторонке и страдали».

Сергей Тирских ошибочно думал, что, углубившись в конкретные судебные споры, он сумеет изменить позицию руководителей лечебных учреждений:

«Я ушел в решение индивидуальных трудовых споров, полагая искренне, что через судебные решения по индивидуальным трудовым спорам мы заставим работодателей переосмысливать свой подход к проблеме в целом. Помогло? На мой взгляд, нет».

Он вспомнил о ситуации в Республиканском перинатальном центре, где необоснованно включали в состав МРОТ доплаты за работу во вредных условиях и выплаты по родовым сертификатам. Было составлено 15 исков. Суд встал на сторону работников, которым были выплачены долги по зарплате на общую сумму 180 тысяч рублей. Однако принципиальных изменений в этом медицинском учреждении не произошло.

«Я считаю, что, когда мы взяли в прошлом году уклон на решение индивидуальных трудовых споров, мы пошли не по тому пути… Я не вижу эффекта от этой работы. Помочь конкретному человеку — это прекрасно, это здорово. Но я прекрасно понимаю, что в это же самое время пятьсот таких же работников не получили никакую помощь»,

- сказал Тирских.

Он считает, что нужно кардинально менять правовые подходы к работе профсоюза. Сергей Тирских рассказал, что часто слышал мнение медицинских работников, которые хотели бы заниматься своей профессиональной деятельностью, лечить людей, а не разбираться в нюансах начисления зарплаты, понимая, что за их спиной стоит профсоюз, всегда готовый защитить их права.

«У нас нет комплексного подхода к защите работников и с такой системой работы мы не сможем это обеспечить»,

- сказал инспектор труда.

Он предложил создать юридическую службу, которая бы занималась сбором информации, ее обобщением, анализом судебных решений, чтобы понимать общие тенденции и более эффективно защищать коллективные права работников. По его мнению, к правовой работе нужно привлечь тех членов профсоюза из разных медицинских учреждений, кто бы хотел углубиться в эту тематику.

Руководители профсоюзных «первичек» поддержали эту идею. Они уверены, что пока профсоюз не заставит себя уважать, толка не будет, и руководство лечебных учреждений продолжит ущемлять права рядовых работников.

Конечно, идея усиления правовой работы профсоюза работников здравоохранения и перехода к защите коллективных прав звучит пока на уровне предложения. Удастся ли добиться ее реализации — вопрос открытый. Но я впервые за долгое время наблюдения за деятельностью карельских профсоюзов услышала адекватное понимание задач профсоюзного движения и увидела, что есть люди, готовые радикально изменить ситуацию. В сущности, у профсоюзов нет другого пути развития, если, конечно, они не хотят вечно «плавать во тьме», формально представляя интересы трудовых коллективов на бессмысленных совещаниях и комиссиях.