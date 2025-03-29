Горожане сравнивают Петрозаводск с Петербургом: счет не в нашу пользу

Петрозаводчане привычно жалуются на весеннюю распутицу, ямы и мусор на дорогах. Автор поста в паблике «Подслушано в ПТЗ» сравнила два города Петра - Петрозаводск и Санкт-Петербург.

"Съездила по делам в СПб всего на один день. Тротуары чистые, на газонах снег растаял, с машины поливальной мужчина из шланга тротуар поливает. Вернулась , смотрю на нашу столицу в ужасе: горы грязного снега, грязь на тротуарах, хлам у помоек. Печально",

- пишет горожанка.

Комментаторы в ответ пишут, что недавно летали в Москву, тоже не видели там такого безобразия, как в Петрозаводске. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».